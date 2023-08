A vakáció után nemcsak az oktatás, hanem a tanügyi tiltakozás is újrakezdődhet

Sztrájkkal ért véget az előző tanév, és az új is tiltakozásokkal kezdődhet, ugyanis a kormány képviselői korábban július 15-re ígérték a közszférára vonatkozó új, egységes bértörvény tervezetének befejezését, ám az mindmáig nem készült el. A tanügyi szakszervezetek újrakezdhetik a tiltakozásokat, ha a bértörvénytervezet nem jelenik meg szeptember elsejéig.

A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) is újrakezdheti a tiltakozásokat, ha a kormány megszegi a bértörvénytervezetre vonatkozó ígéretét, tudtuk meg Kocs Ilonától, az érdekvédelmi tömörülés Hargita megyei területi vezetőjétől.

Meg volt mondva: ha nem jelenik meg a tervezet és nem tartják be a vállalásokat, akkor újabb tiltakozás lesz

Így az érdekvédelem akár a tiltakozás drasztikusabb formáihoz is folyamodhat, anélkül, hogy megsértené a sztrájktörvényt. Mindennek ellenére Kocs Ilona biztos benne, hogy ha újabb tiltakozásra kerül sor tanévkezdéskor, az kezdetben nem általános sztrájk lesz, hanem japán- vagy figyelmeztető sztrájk.

A szakszervezet képviselője azt is elmondta ugyanakkor, hogy az általános sztrájk óta új kollektív munkaszerződése van az oktatási rendszerben dolgozóknak, az pedig egy esetleges újabb tiltakozás megszervezésére is hatással lenne. A szabályozásban az áll, „hogy érvényes kollektív munkaszerződés ideje alatt nem lehet sztrájkolni” – ismertette a vonatkozó szerződésrészletet Kocs Ilona. Emiatt egy esetleges újabb megmozdulásban csak azok az oktatási alkalmazottak vehetnének részt, akik az előző tiltakozáshoz is csatlakoztak – mondta.