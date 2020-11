A túlélésért küzdenek a kávézók

A koronavírus-járvány terjedésével bevezetett szigorítások – több más vendéglátóegységhez hasonlóan – jelentősen befolyásolták a kávézók forgalmát is. Vállalkozók nyújtottak betekintést a jelenlegi helyzetükbe.

• Fotó: Rab Zoltán

Marosvásárhely központjában egy kezdő vállalkozásként működő kávézóhoz tértünk be – ahol, mivel zárt térben már nem engedélyezett a működés, a szabadban szolgálják ki a vendégeiket. Mint kiderült, március óta a kliensek száma a felére csökkent, de a helyzettől függetlenül próbálnak helyt állni – többek között magukért is. Annyi bizonyos – derült ki –, hogy a törzsvendégek nélkül már lehúzhatták volna a rolót. Vannak, akik naponta, rendszeresen érkeznek a kávézóba, és ebben a helyzetben szükség is van a rendszeres fogyasztókra, az eladóknak pedig a biztatásra.