A tulajdonos tudta nélkül csonkították meg az iskola udvarán lévő fasort

Ismeretlen tettesek ellen tesz feljelentést a Római Katolikus Státus, miután pénteken délután előzetes értesítés és engedélykérés nélkül megcsonkították a marosvásárhelyi Unirea Főgimnázium épülete előtt levő fákat. A városháza szerint megnőttek, akadályozták a természetes fény behatolását a termekbe, sőt veszélyeztették az épület épségét is.

Az udvar dísze volt a főépület előtt levő tujafenyősor, amelyet pénteken délután tettek tönkre a tulajdonos engedélye nélkül dolgozó favágók. Az egész sor fát derékba vágták, lemetszve a felső részüket.

Holló László, a Római Katolikus Státus elnöke portálunknak elmondta, hogy ő ugyan nem tartózkodik Marosvásárhelyen, de tudomása van arról, ami pénteken délután a státus tulajdonában levő iskolaépület udvarán történt. Hallotta, hogy egy méterre a földtől vágták le a fenyőfákat, anélkül, hogy előzőleg legalább értesítették volna őket, mint tulajdonost.

A polgármesteri hivatalnak nincs érvényes szerződése velünk az iskolaépületről, de ha volna is, mi vagyunk az épület és az udvar tulajdonosai, ezért engedélyt kellett volna kérni ahhoz, hogy kivágják a fákat. Ráadásul nem kivágták, hanem megcsonkították. Nem tudjuk pontosan ki tette ezt, így a jogtanácsossal való egyeztetés után ismeretlen tettesek ellen teszünk feljelentést

– mondta Holló László.

A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal sajtóirodája érdeklődésünkre hivatalos írásos választ küldött, amelyben kifejti, hogy jelenleg városszerte metszik, alakítják az iskolák udvarán lévő fákat. „Nagyobb lélegzetű kampány részeként metszettük meg a fákat az Unirea Főgimnázium előtt, ugyanúgy ahogy szakembereink megtették a Mihai Eminesecu Pedagógiai Gimnáziumnál, a Ioan Vlasiu Szakiskolánál. A fákat megmetszették, nem vágták ki, nem tépték ki és nem tették tönkre. Azért volt erre szükség, mert az Unirea Főgimnázium előtt levő tuják megnőttek, nem engedték be a természetes fényt az osztálytermekbe, s így a diákok délelőtt is villanynál tanultak. Mi több, az osztálytermek penészedtek, s fennállt annak a veszélye is, hogy a hó súlya vagy a szél miatt a fák az épületre, vagy a diákokra zuhanjanak” – áll a közleményben.