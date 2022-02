A tíz év alatt kitartottak eredeti céljaik mellett a Szépvíz FM alapítói

Van egy kis stúdió Szépvíz község szívében, ahonnan minden nap szól egy retró slágereket játszó, helyi rádió, a Szépvíz FM. A 70-es, 80-as évek klasszikusait sugárzó rádió tíz éve alakult meg Páll Zoltánnak és Balázs Zsombornak köszönhetően. Páll Zoltán úgy véli, ha az ember szeret valamit csinálni, és azt szívvel-lélekkel csinálja, akkor sem az első buktatónál, sem a másodiknál nem szabad feladni, meg kell várni a tizenharmadikat, sőt a huszadikat is és kell folyatni tovább. Munkájáról, illetve a rádiónál töltött tíz év tapasztalatairól beszélgettünk vele.

Páll Zoltán és Balázs Zsombor. Kitartottak eredeti elképzeléseik mellett úgy, hogy közben megsokszorozták a hallgatóik számát • Fotó: Szépvíz FM

Tíz éves múltra tekint vissza a Szépvíz FM, hiszen 2011. december 4-én hangzott fel először a műsora a világhálón, a kezdetekben amatőr rádióként, zöldfülű csapattal. A kereskedelmi rádió Balázs Zsombor és Páll Zoltán alapítótagok elképzelése alapján jött létre internetes rádióként, azzal a gondolattal, hogy

olyan rég elfeledett dalokat sugározzon, amelyeket az emberek szívesen hallgatnának, de a rádiók már ritkábban játszanak.

„A Szépvíz FM nagyrészt retró zenéket játszik a 60-as évek végéről, valamint a 70-es évek és 80-as évekből, a zenei műfajokat tekintve főként pop, rock és kevés dance zenét játszunk. A dalainknak kicsivel több, mint 50 százalékát magyar zene teszi ki, amit tudatosan alakítottunk így.

Slágereket is játszunk, viszont a zenei kínálatunknak 40 százalékát olyan dalok teszik ki, amelyek nem lettek top sikerek, viszont közismertek házibulikból, a hétköznapi életből, azonban nem kerültek bele a nagy rádiók lejátszási listájába

– fogalmazott Páll Zoltán.

Az online rádió indulásakor az alapítók, szórakoztatás-jelleggel kezdtek bele a rádiózásba, azonban már akkor felmerült bennük, hogy ha már belekezdtek, akkor

ez az egész ne csak zenéről szóljon, hanem a hallgatók számára is próbáljanak valamit közölni.

„A tájékoztatás az első években elég kevés volt, csak év végén csináltunk élő műsort. Aztán egy idő után esténként műsorral készültünk a hallgatók számára, amelyben inkább környékbeli híreket osztottunk meg két órában, de csak egy-két megszólalással” – emlékezett vissza a rádiós.

Elmondása szerint, sosem fordult meg a fejükben a tíz év alatt, hogy az internetes rádiót leállítsák, azonban azzal egyetértettek, hogy ezt a szegmenst nem volt értelme tovább fejleszteni.

Nagyon sok helyen kezdték el Csíkszeredában hallgatni a rádiónkat, például üzletekben, szórakozóhelyen, munkahelyeken, a világhálón keresztül. Nagyon jó érzés volt, és már akkor elkezdtünk gondolkodni egy FM frekvencia megszerzésén, amiről tudtuk, hogy nem egyszerű dolog. Első körben csak Szépvízre szerettük volna a frekvenciát megszerezni, aztán rájöttünk, hogy csak a településre nem lehetséges

– magyarázta.

A Szépvíz FM történetében nagy mérföldkőnek számít a frekvencia megpályázása, mely azzal a céllal indult, hogy amit eddig online sugároztak az FM-en keresztül is elérhető legyen, hiszen az idősebb korosztálynak nem igazán volt szerencséje elérni az internet adta lehetőségeket azokban az időkben, azonban a rádiókészülék annál több ember számára volt elérhető.

A 2018-ban meghirdetett, addig üres frekvenciát, megnyerő rádió február 13-án reggel 9 órakor szólalt meg, mint Szépvíz FM.

„Ekkor történt az, hogy Zsomborral összedugtuk a fejünket, nyolc év internetes rádiózás után, hogy csináljuk meg, és szóljon FM-en is és próbáljunk, úgy tovább menni, mint egy kereskedelmi, helyi rádió. Azonban szembesülnünk kellett azzal, hogy ez már így nem csak egy online rádió és ide, azért már oda kell állni, hiszen állandó műsorok kellenek a kereskedelmi csatornához.

Páll Zoltán azt is fontosnak tartotta kihangsúlyozni, hogy a szakma iránt táplált szeretetük és a frekvencia elnyerése, mit sem ért volna a Szépvízért Egyesület és a helyi szervezetek magánszemélyek támogatása nélkül. „Szépvíz önkormányzata Ferencz Tibor vezetésével adta a helyet a kis online rádió stúdiónak akkor, ahol a kezdetekben zene szólt egész nap.

Ahogy telt az idő lassan becsempésztünk amatőr szinten műsorocskákat, példa erre, hogy karácsonyra ünnepi műsort készítettünk, ami meglepően nagy népszerűségnek örvendett. Létrehoztunk egy kicsinek látszó ötletből egy jó dolgot, ami ott az emberek hétköznapjaiban, és sokak számára változást hoztunk, ha csak egy keveset is

– fogalmazott a műsorvezető.

Mint említette, sok esetben nehéz kielégíteni a hallgatók igényeit, hiszen ezek többnyire a zenei struktúrával kapcsolatosak. Az üzenetek és kérdések tematikája általában egy kérdés körül forog: lehetne ettől az előadótól, ezt a dalt betenni? Csakhogy, a legtöbbször sajnos nem lehet, mert nem fér bele az adott keretekbe.

A hallgatók folyamatosan bővítést kérnek a repertoárt illetően, de mi retró rádió vagyunk, tehát ugyanazokat a dalokat rotáljuk folyamatosan. Ha egy olyan rádió lennénk, akik új zenét játszanának, akkor nagyobb lenne a változatosság is

– magyarázta Páll Zoltán.

Véleménye szerint, fontos lenne, hogy egy rádió ne változtasson a kezdeti célján az évek múlásával, kiváltképpen, ha egy kereskedelmi rádióról van szó. Páll szerint, sok példa van rá, hogy a rádiók egy idő után átszervezik a zenei struktúrájukat, hogy szélesítsék hallgatói rétegüket, illetve hogy lépést tartsanak egy épp a pályára lépő új rádióval.

A könnyebb utat választva nem a műsorstruktúrát újítva próbálnak lépést tartani, hanem a zenei paletta színesítésével

– fejtette ki, hozzátéve, hogy ezzel senkit nem áll szándékában bántani.

„Mikor Zsomborral megálmodtuk a Szépvíz Rádió online változatát, akkor azt mondtuk, hogy ez a rádió retró lesz 85 százalékban, és mi ettől nem fogunk tágítani. Ahogy 2011-ben is retró volt a rádió, úgy most is retró. Ha ezt kimondtam, hogy ilyenek vagyunk, akkor senki más kedvéért nem fogom megváltoztatni.

Mi a közép-korosztályt céloztuk meg akkor is és most is

– avatott be a küldetésükbe.

„Szokták mondani, hogy evés közben jön meg az étvágy. Az ember addig, amíg nem tapasztal, és mondjuk nem üti meg a bokáját, nem érinti jó és rossz impulzus, addig mind csak dolgozik, de nem biztos, hogy jól. Sosem szabad feladni, menni kell tovább, hiszen, ha szívvel-lélekkel csinálod, akkor abból lesz valami” – összegezte meglátásait a rádiós.

Beke-Bőjte Anna

A szerző egyetemi hallgató, szakmai gyakorlatát lapcsaládunknál végzi.