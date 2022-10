A tervezettnél lassabban halad a jelentős mértékű útfelújítás Udvarhelyszéken

Nincs megelégedve Hargita Megye Tanácsa azzal, amilyen ütemben zajlik az Udvarhelyszéken közel ötven kilométernyi útszakaszt magába foglaló útfelújítással kapcsolatos projekt kivitelezése, ezért tanácskozásra hívja a megbízott vállalkozót. Emellett az érintett útszakaszok karbantartásával is gondok vannak, főleg Városfalva és Homoródszentpál között.

A nagyberuházás többévnyi várakozás után végül tavaly nyáron kezdődhetett el: a bürokrácia és a sikertelen közbeszerzési eljárások is hátráltatták a munkát.

A modernizálás a 131, 137A és a 133-as jelzésű megyei utak szakaszait érinti, a munka során pedig hidakat is újjáépítenek.

Miklósfalva határában el kell bontani a veszélyessé vált fahidat, ám ez némileg elhúzódott, hiszen a közelben lévő gázcsövek miatt külön terveket kellett készíteni – magyarázta Bíró Barna Botond, a Hargita Megye Tanácsának alelnöke. Ettől függetlenül az autósokat már elterelték az átkelőről, így egy ideiglenes hídon közlekedhetnek; mostanra elkészültek a szükséges dokumentumok, így hamarosan a bontás is elkezdődhet.

Emellett az átereszek elhelyezésével is jobban kellene haladni.

Az elöljáró arra is kitért, hogy noha az utak karbantartása a kivitelező feladata lenne – miután a megyei tanács hivatalosan is átadta a cégnek a munkaterepet –, ez sem valósult meg egészében. Kifejezetten nagy gondok vannak a kátyúk miatt a Homoródszentpál és Városfalva közötti útszakaszon, amit már a lakosok is megelégeltek.