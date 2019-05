A tervezettnél jóval több pénzbe kerül a Henter-kúria helyreállítása

A Henter-kúria helyreállítását a műemlékekre vonatkozó szabályozás szerint kell elvégezni. Nem egyszerű feladat • Fotó: Pinti Attila

Közel másfél év telt el azóta, hogy kiderült, a Regionális Operatív Program egyik kiírása támogatást biztosít a csíkszentimrei önkormányzat által benyújtott, a Henter-kúria felújítására vonatkozó pályázatra. Az összesen 5,4 millió lej értékű vissza nem térítendő támogatást biztosító finanszírozási szerződés szerint a műemlék épület restaurálását a műszaki tervek elkészítésével együtt három év alatt kell megvalósítani.

Közel a félidőhöz még nincs előrelépés, mert két közbeszerzési eljárás érdeklődők hiányában eredménytelenül zárult.

Az építőiparban tapasztalt ár- és bérnövekedés, illetve a megfelelő szakértelmet igénylő műemléképület-helyreállítás támasztotta elvárások egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy az érdeklődők távol maradtak ettől a projekttől – vélekedett kérdésünkre Kencse Előd. Csíkszentimre polgármestere elmondta azt is, hogy

a tervezés és kivitelezés érdekében kiírt első közbeszerzési eljárásra nem volt jelentkező, a második esetben már igen, de a munkálat becsült értékét túl kevésnek tartotta a cég, és nem tett ajánlatot.

Ezért jelentősen, több mint 1 millió lejjel növelte meg a helyi önkormányzat a felújítás tervezésének és kivitelezésének becsült értékét, amely a tavaly őszi közbeszerzési kiíráskor még 3,75 millió lej volt, a legutóbbi, most folyamatban lévő liciten pedig már kevéssel több mint 5 millió lejjel szerepel. Ezt a különbözetet viszont az európai uniós támogatású pályázat nem fedezi, így a község vállalta, hogy saját forrásokból fogja hozzátenni.

A községvezető szerint a megyei önkormányzathoz is folyamodnak majd támogatásért a költségek fedezésére. Ha a harmadik licit eredményes lesz, és szerződést írnak alá, a polgármester úgy számol, idén a tervek elkészítésére lesz idő, a munka túlnyomó része pedig jövőre marad.

2020 végére viszont teljesen be kell fejezni a kúria restaurálását,

ezért ő is egyetértett abban, hogy nagyon szorít az idő.

Megviselt állapotban



A munkálatok a műemlék épület restaurálását célozzák, helyreállítják a falakat, a tetőzetet és a padlózatot, padlófűtést, villany-, víz- és szennyvízhálózatot szerelnek be, kialakítják a fűtésrendszert, rendezik az udvart, a kertben gyümölcsfákat ültetnek, és sétányokat alakítanak ki.



Az épületben hagyományos mesterségeket bemutató terem is lesz, ahol interaktív foglalkozásokat tarthatnak, de tervezik egy Natura 2000-es kiállítóterem berendezését, illetve a Henter család kápolnájának helyreállítását is. A XVIII. századi székelyföldi udvarházak közé sorolható kúriát, amely a barokk világi építészet egyik jelentős emléke, 1713-ban építették. Később, a XX. században felekezeti iskola is működött benne, majd az államosítás után raktározásra használták, állapota leromlott. Az 1990-es években a gomba által megtámadott tetőszerkezetet lebontották, a kúria 2011-ben került a helyi önkormányzat tulajdonába, amely többször pályázott a restauráláshoz szükséges támogatásért. A Henter-kúria kapuját 2017-ben helyreállították, környékét rendezték.