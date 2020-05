A tervezett ütemben haladnak a beruházásokkal Gyimesfelsőlokon

Két iskola felújításán, ingyenes vezeték nélküli internetkapcsolat kialakításán, edzőterem megnyitásán és mellékutcák karbantartásán is dolgoznak jelenleg Gyimesfelsőlokon. A településen a járványhelyzet ellenére gördülékenyen haladnak a tervezett beruházásokkal.

Megújult a nyíresalji iskola tetőszerkezete. Folytatódik a felújítás a tanintézménynél • Fotó: Pinti Attila

Noha a járványhelyzet megnehezítette a mindennapjaikat, mégis a tervezett ütemben haladnak a beruházások kivitelezésével Gyimesfelsőlokon – tudtuk meg Pap Imre polgármestertől. Mint mondta,

a koronavírus-járvány március közepe óta átalakította a hétköznapokat a településen is:

a lakók elsősorban a korlátozások miatt szembesültek új helyzettel, a polgármesteri hivatal számára pedig rengeteg többletfeladattal járt az elmúlt két hónap. Emellett sokan voltak külföldön a járvány kirobbanásakor, de a hazatérők minden esetben felelősségteljesen jártak el, nem veszélyeztették a közösség többi tagját.

Két iskola, internet-hozzáférés

Az új helyzetnek való megfelelés mellett a beruházásokra is nagy figyelmet fordítottak, több munkálat is folyamatban van a településen. Befejezték például a nyíresalji iskola födelének teljes körű cseréjét, de a felújítás még folytatódik a következő hetekben is.