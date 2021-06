A tervek szerint néhány éven belül akár 160 kilométer/órás sebességgel is haladhatnak a szerelvények Brassó és Segesvár között

A vasúti fejlesztések négy éven belül elkészülnek • Fotó: Facebook/Asociația Pro Infrastructură

A Brassói Regionális Útügyi Igazgatóság meghirdette a segesvári elkerülőút elkészítési tervét, amelynek összértéke csaknem 400 millió lej. Az ajánlatokat augusztus 18-ig fogadják. Az elképzelés szerint a nyertes cégnek 14 hónapja lesz, hogy megtervezze a munkálatokat, és 24 hónapja, hogy megépítse a 13 kilométeres elkerülőutat.

Nem rongálódnak majd a várfalak

A város polgármestere, Iulian Sârbu a terv kapcsán arról beszélt, nagyon várták, hogy elkezdődjön a kerülőút tervezése, megépítése, hiszen jelenleg a városon keresztül haladnak a tehergépkocsik, károsítva, gyengítve a várfalakat. Pedig Segesvár egyik legnagyobb erőssége, vonzereje a lakott középkori vár, amelyet évente több tízezren keresnek fel. A polgármester arról is beszélt, hogy

a tervek szerint a kerülőút Fehéregyházáról indul – ahol lesz egy körforgalom és egy aluljáró is –, majd Segesvárt elkerülve Hétúrnál fog visszatérni a főútra. Többek között egy új hidat is építeni kell, hogy a forgalom áthaladjon a Nagy Küküllő fölött.

A városvezető bizakodó, hogy sikeres lesz a licit, és augusztusban már tudni fogják, ki végzi majd a munkálatokat.

A vasútvonal is korszerű lesz

A hétvégén Maros megyébe látogató Cătălin Drulă közlekedésügyi miniszter is bizakodva beszélt arról, hogy sínen van a segesvári kerülőút megépítése; ugyanakkor azt is elmondta, hogy nagylélegzetű vasúti fejlesztések is zajlanak Segesváron. A miniszter szerint pár éven belül óránkénti 160 kilométeres sebességgel lehet közlekedni Brassó és Segesvár között. Az említett szakaszon jelenleg Brassó és Apáca, illetve a Kaca és Segesvár között összesen 86 kilométert újítanak fel, a munkálatoknak idén tavasszal fogtak neki, a tervek szerint négy éven belül fejezik be. A Segesvár és Brassó közötti vasútvonal része a Kürtös–Arad–Püski–Segesvár–Brassó–Bukarest–Konstanca nyomvonalon haladó Rajna-Duna transzeurópai vasúthálózatnak.