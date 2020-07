A térség településeivel „együtt rezonáló” Székelyudvarhelyt szeretne az RMDSZ jelöltje

Megszüntetné a konfliktusokat Derzsi László (középen) • Fotó: Erdély Bálint Előd

A jelölt azt is kiemelte, hogy mielőbb fel kell újítani a Székelytámadt-várat, ha már nyertes pályázat is van rá és pezsgő élettel kell megtölteni a helyszínt, például a Míves Emberek Sokadalmának újragondolásával és újraindításával. Mindemellett Derzsi szerint a város híres rendezvényeit is fel kell éleszteni és jobbá kell tenni.

A kisiparosok számára már kezdeményezte a párt egy inkubátorház létrehozását, remélik az is mielőbb megvalósul. Szakács arról is beszélt, hogy egy jól működő tömegközlekedési rendszer kialakítására is szükség van, amely összeköti Székelyudvarhelyet a környező településekkel is. Ezt pedig maga a város kell üzemeltesse. Arra is kitért, hogy nem lehet lemondani a terelőút létrehozásáról, ugyanakkor a bicikliutakat is tovább kell fejleszteni, biztonságossá kell tenni. Mindemellett az utak felújításár is szükség van.

Sport, tisztaság

Benedek Árpád Csaba, aki szintén képviselőjelölt, arról beszélt, hogy jelenleg a túlélésért küzdenek a versenysportok képviselői, mert nem kapták meg a megfelelő önkormányzati támogatásokat. Szerinte egy jól alkalmazható sportstratégiára van szükség, és arra, hogy közép- és hosszútávon biztosítsanak anyagi segítséget a sportágak számára, bizonyos esetekben akár kiemelt módon is. A sportgálák megrendezését is fontosnak tartják, ahol díjazni lehet a helyi tehetségeket. Lényeges ugyanakkor az utánpótlásra is forrásokat csoportosítani, ugyanakkor szeretnék, ha kihelyezett tagozata lenne a sportegyetemnek Székelyudvarhelyen. Egyebek mellett ezekre van szükség, hogy újra az élvonalba kerüljenek a sportolók. Benedek arra is kitért, hogy mielőbb meg kell építeni egy fedett uszodát.

Az RMDSZ csapatának az is kiemelt célja, hogy tisztább legyen a város, amelyet úgy szeretnének elérni, hogy a szelektív hulladékgyűjtésre helyeznék a hangsúlyt.

A lényeg, hogy a város a zéró hulladék kategóriába kerüljön. Példaként említette, hogy kevesebb szemétdíjat szabnának ki arra, akitől kevesebb hulladékot kell elszállítani.

Nyitottságot akar

Kérdésünkre nem kommentálta Derzsi László azt, hogy az újrázni kívánó Gálfi Árpád polgármester mögé felsorakoztak a vállalkozók, hiszen úgy véli, mindenkinek személyes döntése, hogy kit támogat. Azt azonban kijelentette, hogy őket is segíti több vállalkozó és szakember. Hozzátette, egy sikeres választás esetén ők azon szakemberek véleményére is számítanak, akik jelenleg esetleg mást támogatnak.