A tér kész, már csak meg kell tölteni élettel

Játszótér, színpad, nézőtér, padok és sétányok fogadják a helybélieket és a településre érkező vendégeket Szovátán, a nemrég létrehozott közösségi téren. Egy petanque-pályát is kialakítottak az európai uniós finanszírozásból végzett munkálatok során. A tervezés még 2016-ban kezdődött, az utolsó számlát kedden fizette ki a szovátai városháza, és a projektet hivatalosan szerdán zárták le.

Kétmillió euróból alakítottak ki közösségi teret a fürdővárosban, a volt Doina mozi környékén. Az említett összegnek a két százalékát kellett a helyi költségvetésből kifizetni önrészként.

A fagyos délelőtt is kellemes látványt nyújtó téren egy akár harmincfős táncos fellépőcsoport „befogadására” is alkalmas színpadot hoztak létre, ötszáz látogató ülhet le kényelmesen a nézőtéren, de elkészült egy játszótér is. A kialakított tér egyik nagy előnye, hogy összeköti a Rózsák és a Fenyő utcákat, átjárást biztosítva.

A színpad háta mögött van egy kis homokos pálya, ahol