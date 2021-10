A tények makacs dolgok: a járványhelyzet romlása miatt drasztikus intézkedéseket kellett meghozni a kórházakban

A koronavírus-járvány kedvezőtlen alakulásának következtében valamennyi székelyföldi kórházban látogatási tilalmat vezettek be. Ez azt jelenti, hogy csak szakorvosi engedéllyel és indokolt esetben látogatható a páciens, ilyen például a végső stádiumban lévő beteg. A Covid-19-el diagnosztizált páciensek látogatásánál továbbra is érvényes a rendelet, miszerint a szakorvos beleegyezésével egy pácienst egy hozzátartozó látogathat meg, és legtöbb 15 percet tartózkodhat bent.

Csak szakorvosi engedéllyel, indokolt esetben látogatható a páciens, ilyen például a végső stádiumban lévő beteg • Fotó: Beliczay László

A marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban ugyanazok a kórház-látogatási szabályok érvényesek, amelyek májusban léptek életbe – tudtuk meg Pantea Ana Voichițatól, a sürgősségi kórház sajtófelelősétől. Ez azt jelenti, hogy a beteg családtagja vagy törvényes képviselője csak a kórház vezetősége által jóváhagyott kérés után, és a kezelőorvos beleegyezésével látogathatja meg a beteget. Meglátogatható páciensnek számítanak a SARS-CoV-2-vel fertőzött, súlyos tüneteket mutató betegek, a halálos betegnek számító páciensek, illetve azokat a gyermekeket látogathatja meg az egyik szülő, akik kísérő nélkül vannak beutalva a kórházba.

Látogatási feltételek

A látogatásra a következő feltételek mellett kerülhet sor:

egy személy csak egyszer látogathatja meg a beteget egész kórházi ellátása során;

a látogatásra szánt idő legfeljebb 15 perc lehet;

a látogatónak a kórház által ingyenesen biztosított teljes körű egyéni védőfelszerelést kell viselnie és be kell tartania az összes szükséges egészségügyi intézkedést;

illetve a COVID-19 betegeket ellátó területre semmilyen tárgyat nem szabad bevinni.

A Maros Megyei Klinikai Kórház látogatási szabályzata is hasonló a sürgősségi kórházéhoz:

aki látogatni szeretne, kérést kell benyújtania az adott kórházi osztályra, és ezt a páciens kezelőorvosa vagy az ügyeletes orvos hagyja jóvá.

Azokat a személyeket lehet látogatni, akik kritikus stádiumban vannak, ez vonatkozik a koronavírusos és nem koronavírusos páciensekre egyaránt. A kettő közt az a különbség, hogy a koronavírusos esetek látogatásánál más a látogató védőfelszerelése. Egy pácienshez egyszerre csak egy látogató mehet be legfeljebb 15 percre, nem szabad semmit bevinnie a kórházba, nem szabad a telefonját sem használnia a látogatás idején, és végig vele marad valaki a kórházi osztály alkalmazottai közül.

Ha nem viselkedik megfelelően a látogató, vagy leveszi a védőfelszerelést, az orvos félbeszakíthatja a látogatást

– közölte a megyei kórház sajtófelelőse, Gáll Boglárka. Hozzáfűzte, minden kórházi osztálynak külön programja van, hogy mikor vihetnek csomagot a hozzátartozóknak, és az osztályról egy kijelölt személy felviszi a névvel ellátott csomagot a betegnek.

Csökkentek a külön engedélyezett látogatások is

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban a kórház-látogatási lehetőség már 2020. január végétől szünetel. Kiss Edit sajtófelelős közölte, különleges esetekben, súlyos betegekhez a szakorvos döntése alapján engedélyezve volt a látogatás, ez most is érvényes, de

mivel súlyosbodott a járványhelyzet, csökkentek az ilyen látogatások is.

A nyáron, mikor nem voltak Covid-19-el diagnosztizált betegek a kórházban, akkor több ilyen engedélyezett látogatás volt, de most a szakorvosok nagyon megválogatják, hogy mikor lehet bemenni. A koronavírusos betegek látogatása esetében a csíkszeredai kórházban is érvényes az a minisztériumi rendelet, miszerint egy pácienshez egy látogató mehet be – védőfelszerelésben – és legfeljebb 15 percet tartózkodhat ott – erősítette meg a kórház sajtófelelőse. Hozzátette, van is ilyen kérés hetente két-három alkalommal, vagy akár többször is a koronavírusos betegek számának függvényében.

A bennfekvő betegek számára naponta 13 és 15 óra között lehet csomagot hagyni a csíkszeredai kórház külső kapujánál, a csomagokat 15 órakor viszik fel az osztályokra.

A csomagokra fel kell írni a páciens nevét és az osztályt, ahol kezelik. A kórház vezetősége arra kéri a hozzátartozókat, hogy a csomagokba csak a legszükségesebb ruhaneműt, tisztálkodási eszközöket, vizet pakoljanak, élelmiszert ne tegyenek bele. Továbbá a csomagokat csak befele juttatják el a páciensekhez, kifele nem lehetséges a csomagküldés, hiszen a kórháznak nincs elegendő személyzete erre – közölte a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház felelős osztálya.

Apás szülés csak beoltottak számára

A Székelyudvarhelyi Városi Kórházban szeptember 13-tól lépett érvénybe a látogatási tilalom a járványhelyzet kedvezőtlen alakulása miatt. Ez alól kivételt képez a nagyon súlyos állapotú vagy végső stádiumban lévő betegek látogatása. Ilyen esetben egy személynek egyszeri alkalommal lehetősége van meglátogatni a kórházban fekvő személyt, az érvényben lévő járványügyi szabályok betartásával.

A látogatást a beteg kezelőorvosával kell egyeztetni, és az előre leszögezett időponthoz alkalmazkodni kell. A látogatás időtartama legtöbb 15 perc lehet.

A kórház közleményében megjegyzik, az apás szülésekre kizárólag teljes koronavírus elleni védőoltással rendelkező édesapákat áll módjukban beengedni. Csomagküldésre a székelyudvarhelyi kórházban is van lehetőség, a kapunál egy fedett kinti helyen kell hagyni a betegeknek szánt csomagokat, ide felcímkézve bármikor le lehet adni, és onnan felviszik a csomagot a beteghez – tudtuk meg Zörgő Noémitől, a székelyudvarhelyi kórház sajtófelelősétől.