A tavaszi időjárás beköszöntével megnyitották a sepsiszentgyörgyi teniszpályákat

A tavaszi időjárás beköszöntével megnyitották a sugásfürdői és a sepsiszentgyörgyi teniszpályákat. A közeljövőben a kalandparkot és a mászófalat is igénybe vehetik a mozogni vágyók.

Az időjárás is kedvez a kültéri tevékenységeknek, így ezen a héten megnyílt a Rekreatív Rt. által működtetett sepsiszentgyörgyi, központi piac melletti teniszpálya is, amelyet naponta 7 és 22 óra között lehet használni előzetes foglalás alapján; ugyanakkor felszerelés bérlésére is lehetőség van. A sugásfürdői pálya ezzel szemben már március 7-én megnyílt és este kilenc óráig működik.

Hirdetés

Az elkövetkező hetekben ugyanakkor megnyitják a szintén Sugásfürdőn lévő erdei kalandparkot is, amely összesen tíz, különböző nehézségi fokozatú elemből áll.