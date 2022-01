A tanintézetek esetében is szükség volt a földgáz árának maximálására

Az energiaárak növekedése az önkormányzatok számláját is megterhelte, hiszen többszörösére növekedtek az iskolák fűtésszámlái, egy-egy nagyobb önkormányzathoz pedig több tíz iskolaépület is tartozhat. Marosvásárhelyen például háromszor többet fizettek tavaly novemberben az iskolák fűtésére, mint az azelőtti év novemberében, Székelyudvarhelyen pedig nyolcszor akkorára nőtt az egységár a tavaly január és az idei január között. Csíkszeredában is a folyamatos áremelkedések miatt költségvetés-kiegészítésben részesültek az iskolák, amennyiben ez indokolt volt.