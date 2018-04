A tanácselnök a kommentálóknak: nem akartunk Hungaroringet

Sürget a határidő a Marosringnél. Archív • Fotó: Maros Megye Tanácsa

A két nagylélegzetű uniós pályázatot Péter Ferenc örökölte, elődje idejében nyerte meg a megye. Mint a tanácselnök elmondta, sokan kritizálják a Marosring pályát, és arról kommentálnak, hogy nem lehet majd nemzetközi szintű versenyeket rendezni ott.

„Ezt eleve nem ilyen jellegű versenyek megszervezésére építették meg, hanem azért, mert adódott egy lehetőség, hogy autó- és motorversenyek számára alkalmas pályát alakítsunk ki.

Nem akartunk Hungaroringet, és ezt a szolgálatos kommentálóknak tudniuk kellene”

– mondta a tanácselnök, hozzátéve, hogy a pályát tavaly decemberben kellett volna átvenniük, de kiderült, hogy a helyszínen földcsuszamlások történtek, ezért haladékot adtak a cégnek, hogy e problémákat megoldja. Gondot jelent az is, hogy a szerződés értelmében

nem lehet a földcsuszamlások miatti kiadásokat „előre nem látható költségnek” elkönyvelni, így lehet, hogy bíróságnak kell majd döntenie arról, kit terhelnek ezek a kiadások.

„A Marosring pályán nemcsak versenyeket és edzéseket lehet majd tartani, hanem koncerteket, akár vásárokat, fesztiválokat is. Remélem, sikerül idén kiválasztani a működtetőjét és beindítani” – bizakodott Péter Ferenc.

Hulladékügyben is az év vége a határidő

A hulladéktelepekre vonatkozó pályázat lezárása is igen sürgős a Maros megyei önkormányzat számára, hiszen 2018 végéig azt is be kell fejezni. Már üzemel a kerelőszentpáli telep, és jelenleg oda szállítják – Segesvár kivételével – az összes szemetet a megyéből. Kiírták a versenytárgyalást a székelykakasdi telephely üzemeltetőjének kiválasztására is, jelenleg a feladatfüzetet készítik elő, hogy Maros megye hét övezetének a szolgáltatóit is kiválasszák.

HIRDETÉS

„Az országban tizenkét megyében alakítottak ki hasonló hulladékválogató és komposztáló, tároló telepeket, és sokan még Maros megyénél is jobban le vannak maradva. A környező megyékben is gondok vannak a szeméttárolással,

szinte hetente megkeresnek minket, hogy be tudjuk-e fogadni más megye hulladékát.

Mi azonban a saját megyénk gondjait kell megoldjuk, jelenleg számoljuk fel a Marosvásárhely határában lévő illegális szeméttárolót, és várhatóan idén megtisztítjuk azt a helyet” – mondta el Péter Ferenc, aki arra is kitért, hogy amíg a megye hét övezetében nem választják ki a szolgáltatókat, illetve nem indítják el a székelykakasdi váltogató telephelyet, addig a polgármesteri hivatalok kötelesek biztosítani a szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges tárolókat és azok ürítését.