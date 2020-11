A víz- és csatornaszolgáltató új, a számla még a régitől érkezik

A megszokott helyen kell fizetni a vízszámlát és az elmaradásokat Gyergyószentmiklóson • Fotó: Gergely Imre

Sokan várják az információkat, miután a GO Rt.-től a Gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű (HVCSK) vette át az ivóvíz- és csatornaszolgáltatásokat, hová, kihez kell fordulni az ezeket illető problémákkal, és persze, hogy kinek kell fizetni a számlákat.

A szolgáltatást már az új cég biztosítja, de a GO Rt. számláit a GO Rt.-nek kell kifizetni a szokott helyen, azaz a Virág negyedi 7-es tömbház földszintjén található pénztárnál.

HIRDETÉS

Mivel októberben még a régi cég szolgáltatott, ők is fogják kiküldeni az arra a hónapra vonatkozó számlákat is. A HVCSK kommunikációs munkatársa György János megkeresésünkre válaszolva közölte, hogy víz- és csatornaszolgáltatás átvétele egy hosszabb, még jelenleg is tartó folyamat, amely több intézményt is érint, és ezektől is függ, hogy mikor és hogyan fejeződik be teljesen a szolgáltatások átvétele. Ez érvényes például a fogyasztók nyilvántartására is.

Egyébként az új szolgáltató már október folyamán elkezdte a vízórák leolvasását, de

a koronavírus-járvány fokozódása miatt a járvány további terjedésének megakadályozása érdekében leálltak ezzel, csak 31 tömbház esetében sikerült ezt elvégezni.

Felhívják a figyelmet azonban, hogy splt.ro weboldalon továbbra is lehetőség van a vízmérőállás bejelentésére.

A csőtörések, egyéb meghibásodások kijavítása a HVCSK feladata,

a problémákat a 0751-327 827-es számon kell bejelenteni, más ügyekben érdeklődni az ügyfélszolgálat 0754-202 466-os telefonszámán lehet.

Az adósságokat be fogják hajtani

Felvetődik a kérdés is, hogy miként érinti a szolgáltatóváltás azokat, akiknek a GO Rt. fele tartozásuk van, mivel nem fizették a számláikat. Ez azért nem magától értetődő, mert korábban, amikor az E-Star vette át a távhőszolgáltatást a GO Rt.-től, a fűtésszámlákból felgyűlt adósságokat is átvette, és ő folytatta ezek behajtását, most azonban nem ez történik. Amint a GO Rt. igazgatójától, Lukács Lászlótól megtudtuk:

a rossz fizetők továbbra is a korábbi szolgáltató adósai maradnak, így ők sürgetik az embereket a törlesztésre.

Aki nem fizet az ellen végrehajtási eljárást indítanak. Jelenleg a lakók 1 millió 280 ezer lejjel tartoznak GO Rt-nek, cégek, jogi személyek pedig 900 ezer lejjel. Az adósságokat a Virág negyedi 7-es tömbházban található irodánál lehet törleszteni, Ezt még pár hónapig fenntartják – tudtuk meg.