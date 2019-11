A szóbeli ígéretek hatására újrakezdték a sókitermelést a bányászok

Elálltak a tiltkozástól. Napokig várták az Országos Sóipari Társaság tájékoztatását a bányászok • Fotó: Erdély Bálint Előd

Úgy érzik, semmibe veszi őket az Országos Sóipari Társaság (Salrom) vezetősége, hiszen hétfő délig sem kapott semmilyen hivatalos tájékoztatást a bányászok szakszervezete az október vége óta sztrájkoló vájárok követelése ügyében a Salrom által pénteken meghozott döntésről – nyilatkozta érdeklődésünkre Kelemen József. A parajdi bányászok szakszervezeti vezetője azt mondta,

nagyon rossz a hangulat a vájárok körében, és erről bővebben inkább nem is nyilatkozik, mert ő maga sem tudna szép szavakat használni a kialakult helyzet jellemzésére.

A désaknai (Ocna Dejului), aknavásári (Târgu Ocna), Slănic Prahova-i, valamint a parajdi sóbányában összesen több mint 800 vájár lépett sztrájkba üdülési jegyeket követelve, és nem ezt a reakciót várták a tulajdonosi körtől – mondta Kelemen József. A szakszervezet képviselői már pénteken, a Salrom vezetőtanácsi ülésének végén számítottak a hivatalos tájékoztatásra a követeléseik ügyében meghozott döntésről, ám erre még vasárnap is mindhiába vártak.

Vasárnap este az érdekvédelmi tömörülés elnöke üzenetben arról tájékoztatta a szakszervezet helyi képviselőit, hogy a Salrom hétfőn délelőtt fél tízkor közleményt ad ki az ügyben, ám ez is elmaradt. A munkabeszüntetéssel járó sztrájk spontán robban ki, nem a szakszervezet irányítja, a résztvevők közösen döntenek a folytatásról vagy a leállásról, ezért nem tudni, mi lesz egy óra múlva vagy egy nap múlva – közölte érdeklődésünkre Kelemen József hétfőn, kevéssel dél előtt.

A helyzet gyorsan meg is változott: 13 óra után már

arról tájékoztatott a helyi szakszervezeti vezető, hogy több forrásból is szóbeli megerősítést kaptak arról, hogy a Salrom pénteken a bányászok követeléseinek a teljesítéséről, tehát az üdülési jegyek jóváhagyásáról döntött, ezért a vájárok úgy döntöttek, leállnak a tiltakozással és újrakezdik a sókitermelést.

A szakszervezet nem kapott hivatalos tájékoztatást a sóipari társaság döntéséről, továbbra is várják erről a körlevelet – közölte akkor Kelemen József. Hozzáfűzte azt is, hogy év végéig be kell hozzák a munkabeszüntetés miatt keletkezett lemaradást a kitermelésben, különben nem kapják meg a tizenharmadik fizetést. Kelemen József ugyanakkor sajnálatát fejezte ki és elnézést kért a turistáktól azért, hogy a tiltakozás idején néhány napig nem lehetett látogatni a sóbányát.

Jelentős kiesést okoz egy leállás



A parajdi bányászok október 30-án csatlakoztak a désaknai sóbányában két nappal korábban kirobban A parajdi bányászok október 30-án csatlakoztak a désaknai sóbányában két nappal korábban kirobban spontán sztrájkhoz , előbb csak a sókitermelést állították le, majd múlt kedden az idegenforgalmi tevékenységet, azaz a bányalátogatást is. Akkor egy, a bányavállalatnál dolgozó, névtelenséget kérő forrásunk azt nyilatkozta, hogy a bányának ugyan van sótartaléka raktárkészleten, így egyelőre tudják teljesíteni az utak téli csúszásmentesítéséhez szükséges sószállítmányokra vonatkozó megrendeléseket, ám egy elhúzódó munkabeszüntetéssel járó sztrájk fennakadásokat okozhat a megrendelt sórakományok leszállításában. A vállalatnak komoly kiesést okoz a turisztikai tevékenység leállása is, hiszen a napi több ezer látogató – éves átlagban naponta közel 2000, de nyáron és szünidőkben nem ritka a napi 4000, 4500 sem – is jelentős bevételt hoz a vállalatnak.

