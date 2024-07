A szélsőséges időjárás következményei – olyan számokat közöltek, amire már nem lehet csak úgy legyinteni

A rendkívüli kánikulának országszerte sajnálatos következményei vannak, és ezek Háromszéken is megmutatkoznak – még ha nem is a déli országrészben tapasztalható mértékben. Ráduly István prefektus a Kovászna Megyei Vízügyi Igazgatóság jelentésére alapozva a július folyamán tapasztalt szélsőségesen magas hőmérsékleti értékekre és azok következményeire vonatkozóan mutatott be néhány adatot.