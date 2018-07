A Székelyudvarhelyre érkező turisták már nem elégednek meg a helyi látványosságok megtekintésével

Székely kapuk kipipálva. A helyi látnivalók mellett egyre inkább élményeket keresnek a turisták Székelyudvarhelyen • Fotó: Barabás Ákos

A katalóguson túl

A városban több napot eltöltő vendégek is kézbe veszik ugyan a turisztikai katalógusokat, de már nem elégednek meg a legismertebb látnivalókkal, ennél többre vágynak. „Éppen emiatt már úgy építjük fel az idegenvezetéseinket, hogy ezekkel a kis szépségekkel, érdekességekkel, történetekkel csábítsuk el a turistát.

Amikor végigvezetjük a városon, elmondjuk a kis történeteket, legendákat és azokat a kuriózumokat, amiket máshol nem kaphat meg, könyvekben nem olvashat el

– fogalmazott Orbán Melinda.

A vendégek többnyire elégedetten távoznak, ezt a kérdőíves felmérésekből, illetve onnan tudják, hogy az információs pontokhoz visszatérő turistáktól érdeklődnek a benyomásaikról. A visszajelzéseket megosztják a szállásadókkal, turisztikai vállalkozásokkal, így próbálva javítani a vendéglátás színvonalán. „Általában elégedetten mennek el.

Egy nyugodt, szép és tiszta kisvárosnak tartják Székelyudvarhelyt – erre nagyon sok turista kitér –, és szerintem nekünk is erre kell építenünk

– véli a Tourinfo irodavezetője.

„Valamitől más”

Érdekesség, hogy egészen távoli országokból is érkeznek már látogatók, és nemcsak beesnek a városba, hanem célirányosan jönnek. Volt már ilyen csoport Kínából, de az Egyesült Államokból is egyre többen jönnek, akárcsak Franciaországból, továbbá belga, izraeli és japán turisták is jártak itt a közelmúltban. „Vannak olyanok, akik más településeken szállnak meg, de Székelyudvarhelyre mindenképpen el akarnak jönni, mert azt hallották, hogy valamitől más. Fogalmuk sincs a történelmi háttérről, hogy valójában mitől is más, de ha rákérdeznek, akkor nagy vonalakban elmondjuk, hogy mitől különbözik az ország más városaitól” – magyarázta Orbán Melinda.