A székelyudvarhelyi családoknak nem jár a támogatás?

A kisbaba világra jötte után az első tényleges anyagi segítség lehetett volna a családtámogatás. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

„Nagyon csalódott vagyok, de főként azt sajnálom, hogy a székelyudvarhelyi fiatal családok nem lehetnek a haszonélvezői ennek a programnak” – mondta el a Székelyhonnak Lőrincz Edit önkormányzati képviselő, a családtámogatási program kezdeményezője. Az ügyben a végső döntést a múlt héten mondta ki a marosvásárhelyi ítélőtábla, miután a Hargita Megyei Törvényszék korábbi döntését megfellebbezte a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal.

Az első, kedvező döntés után reménykedtünk. Felfoghatatlan, hogy pont a marosvásárhelyi bíróság döntött ellenünk, holott Marosvásárhelyen április óta egy azonos programot indítottak el, és abban semmi kivetnivalót nem talált senki

– hangsúlyozta a kezdeményező.

HIRDETÉS

A programra vonatkozó első határozattervezetet maga Lőrincz Edit állította össze, ezt azonban akkor nem fogadta el a megye prefektusi, később Lukácsi Katalin ügyvéd írta át a tervezetet, amely lényegét illetően nem változott, de az indoklását már törvényes alapokra helyezte a szakember.

A Hargita Megyei Törvényszék elfogadta az indoklásunkat, tehát törvényesnek, helyállónak találta a határozat felépítését. Ezért reménykedtünk, hogy a marosvásárhelyi bíróságon is esélyünk lehet

– jegyezte meg Lukácsi Katalin hozzáfűzve: az ítélőtábla indoklását egyelőre még nem kapták meg (a döntés kimondása után erre 30 napja van a bíróságnak), ezért azt sem tudni jelenleg, hogy a vásárhelyi döntéshozó pontosan miért tartotta törvénytelennek a székelyudvarhelyi kezdeményezést. Az indoklás kiközlése után pedig Székelyudvarhely önkormányzati képviselő-testületének vissza kell vonnia az erre vonatkozó határozatát.

„Nagyon várjuk az indoklást, de őszintén nem tudom, hogy újrakezdeném-e. A székelyudvarhelyi családok megérdemelnék, ellenben azt sem szabad elfelejteni, hogy már helyi szinten voltak olyanok, akik ellenezték a programot. Az önkormányzati képviselőtársaim támogatását viszont köszönöm, hiszen ők első perctől egy emberként kiálltak mellettem” – hangsúlyozta Lőrincz Edit.

A „babakelengye-program” révén egyszeri pénzbeli támogatásban részesültek volna a Székelyudvarhelyen világra jött, székelyudvarhelyi származású újszülöttek.

Az első gyermek születésekor 500, a másodiknál 650, míg a harmadiknál 800 lejes segítséget kaphattak volna a családok.

Hasonló program az ország több megyéjében is működik (többek közt Bukarestben és most legutóbb Marosvásárhelyen is), és eddig a székelyudvarhelyi volt az egyetlen, amelynek törvényességét megvétózta a megyei prefektusi hivatal. A kezdeményezést iránt nagy volt az érdeklődés, hiszen az érintett családok pontosan abban az időszakban juthattak volna hozzá a támogatáshoz, amikor a legnagyobb szükségük van rá: a tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy az újszülött világra jövetele után akár két-három hónapot is várni kell az első gyermeknevelési támogatás utalásáig. Erre a célra Székelyudvarhely már a tavalyi költségvetésből elkülönítette a szükséges összeget.

A támogatás azonban nem alanyi jogon járt volna: a kritériumok között szerepelt, hogy a családnak székelyudvarhelyi lakcíme, a szülőknek stabil munkaviszonya legyen, illetve ne legyen adótartozásuk, valamint a kórházi kibocsátópapírra is szükség van, amely azt igazolja, hogy az anya valóban hazavitte az újszülöttet.

A program kedvezményezettje (az eddigi éves statisztikákat alapul véve) évente mintegy háromszáz kisbaba és azok családja lett volna.