A székelyek ünnepi kalácsa ismét összehozza az embereket

Ambrus Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármesterének megítélése szerint újabb intézményi összefogás eredménye az Őszi Vásár és Kürtőskalács-fesztivál, hiszen a város és megye, a Kónya Ádám Művelődési Ház és az Agrosic Közösségek Közti Társulás közösen szervezi az ősz beköszöntét is jelző rendezvényt.

Az Őszi Vásárt 2011-ben kezdeményezte a város, az 550 éve város Sepsiszentgyörgy című rendezvénysorozat alkalmával. A Kürtőskalács-fesztivált a megyei önkormányzat indította 2017-ben, olyan közösségi ünnepet kezdeményezve, amely a hungarikumként is elismert ételféleség köré épül.

idén is megtartják a 2024-es Év Kürtőskalácsa címért folyó versenyt, amelyre egész Erdélyből várnak csapatokat.

Megédesítette a sepsiszentgyörgyiek és a városba látogatók napjait az október 6–8. között zajlott V. Kürtőskalács – Édes ízek fesztiválja. Mi több, a kevésbé édesszájúaknak is öröm lehetett a főtéri standok között elvegyülni.

A gróf Mikó család gazdasági dokumentumai között egy olyan 1772-ből származó iratot találunk, mely egy korabeli kolozsvári konyha felszerelését rögzítette, s annak eszközállományában pedig „Kürtő kaláts Sütő tserép” is ott volt. Teleki László levéltárában egy 1773-ban keletkezett írás „Kürtős kalats forma” alakban rögzítette a kalácssütéskor használt eszköz nevét. Egy másik irat szerint 1811-ben a Kolozs megyei Mezőőrön egy udvarház tárgykészletében „egy Kürtős kaláts sütő fa” is előfordult. Szijgyártó Trintsini Mihály marosvásárhelyi ingóságai között 1810-ben „Egy Kürtős koláts sütő fa” is felbukkant. Cs. Bogáts Dénes levéltári kutatásai szerint a kalács sütésekor használt fa a székelyföldi Háromszéken csak a XIX. század első harmadában készített összeírásokban bukkant fel gyakrabban: „Egy Kürtős kalács sütőfa cseréppel behuzva...” (1810), „Kürtős sütőfa” (1834) „Négy kis lapitó és egy kürtős kalács sütő fa...” (1838). Az egybeírt kürtőskalács szó első írásos említését, és egyben a sütemény első receptjét Dániel Istvánné gróf Mikes Mária A Gazda Asszonyi Böltseségnek Tárháza című, 1781-es keltezésű, Erdélyben íródott kéziratos szakácskönyvében találjuk.

