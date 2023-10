Ahol sós, medvehagymás, édes, de még aranybevonatú kürtőskalács is volt

Megédesítette a sepsiszentgyörgyiek és a városba látogatók napjait az október 6–8. között zajlott V. Kürtőskalács – Édes ízek fesztiválja. Mi több, a kevésbé édesszájúaknak is öröm lehetett a főtéri standok között elvegyülni, főleg miután vasárnap délután kiderült, hogy a kürtős sós változatban is lehengerlő tud lenni.

Idén 13 csapat nevezett be a versenyre, amelyen szombaton és vasárnap a klasszikus, illetve az újragondolt, új hozzávalókkal megsütött reformkürtőst kellett legjobb tudásuk szerint megsütniük. A Farkas Ferenc mestercukrász, Szőcs Ilona panzióvezető, Jánossy Alíz gasztroújságíró, Bocskor János pékmester és Kabai János, az Eldi pékség termelési igazgatója alkotta zsűrinek évről évre nehezebb dolga van, hiszen emelkedik az általános színvonal és egyre több a kiváló kürtős. Ezt jelzi az is, hogy

Ebben a mezőnyben is több bronz, ezüst és arany minősítést osztogatott a zsűri, a fődíjat a csíkszentsimoni Marica kalácsa kapta. Úgy néz ki, hogy a kürtősnek jól áll a sós íz is, és valószínűleg egyre nagyobb szeletet fog kiszakítani magának a piacból ebben a formában is. Jelenleg is árulják egyesek, akár teljes kiőrlésű lisztből, cukormentesen, és máris vannak visszatérő klienseik. Ebben a kategóriában a közönségdíjat megosztva kapta a Melinda Kürtős és a Saitos kürtőskalács.