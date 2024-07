Faluünnep Uzonban: a Székely Góbék mellett a Tiltott Illés, Ráduly Botond Manóék és a Dolly Plusssz is fellép

Idén is háromnapos ünnepre készül a háromszéki Uzon, ami azért is méltányolandó, mert az utóbbi időben egyre kevesebb községünnepet szerveznek a megyében. A péntek délutántól vasárnap estig tartó program többek között minifoci-bajnokságot, mezőgazdaságigép-kiállítást és főzőversenyt is magába foglal.