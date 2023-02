A SZÉK megalakulásának 25. évfordulóját ünneplik

amely most is azt a sajátos, innovatív utat járja, amit az egykori alapítók megálmodtak. Az is újdonságnak számított, hogy alapítvány által működtetett intézményről van szó – mára pedig már bebizonyosodott, hogy ez nagyon jó megoldás, amit az anyaországban is alkalmaznak. Szász szerint ez a felállás teszi lehetővé számukra, hogy a SZÉK mindig olyan oktatási kínálatot biztosíthasson, amelyre szükség van Székelyföldön.

„Ezt az utat szeretnénk követni” – fogalmazott. Hozzátette, az intézmény sikerének talán az lehet az egyik titka, hogy minden időszakban sikerült jó válaszokat adni a kihívásokra. Szerinte a továbbiakban is olyan szakokat kell biztosítsanak – elsősorban a magyarországi egyetemekkel együttműködve –, amelyeket idehaza nem találnak meg a fiatalok, ugyanakkor valamilyen oknál fogva nehéz azok romániai akkreditációja. A cél az, hogy a tanulási lehetőség megteremtésével segítsék a fiatalok szülőföldön való boldogulását.

Feladatunk van

Szomorúan vette tudomásul Szász Jenő a népszámlálási adatok kiértékelését, hiszen eszerint jelentősen megcsappant a romániai magyarság lélekszáma: nagyobb arányban fogyott el a magyarság a románságnál. Szerinte,