A százéves, himlő elleni oltási igazolvány és az egyszerűsített honosítás kapcsolata

Iratkülönlegességeket, a demokráciaközpontokban dolgozók vallomásait, de jogtörténeti tanulmányokat is tartalmaz a Magyarnak lenni jó! – Az EMNT Demokráciaközpontok 10 éve című kötet, amelyet családias hangulatban mutattak be csütörtök délután Marosvásárhelyen, a Bolyai téri unitárius egyházközség tanácstermében.

• Fotó: Rab Zoltán

Lukács Bence Ákos, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja, aki szakmája szerint történész, nagy szeretettel beszélt a Magyarnak lenni jó! – Az EMNT Demokráciaközpontok 10 éve című kötetről és arról, hogy milyen sok, családi hagyatékban lévő iratot olvashatott el az egyszerűsített honosítási folyamatok során, amelyek egy része helyet is kapott a most bemutatott kiadványban. De helyet kaptak azoknak a munkatársaknak a vallomásai is, akik a magyar állampolgárság megszerzését felügyelték, intézték, valamint

Az EMNT ügyvezető elnöke, Sándor Krisztina pár érdekes iratot mutatott be, amelyek a könyvben is helyet kaptak. Beszélt arról, hogy látható a kötetben egy himlő elleni oltási igazolvány, de egy olyan keresztlevél is, amelyre fel van jegyezve a bába neve is. A családi hagyatékokból előkerült dokumentumok érdekesek, mesélnek a múltról, és a hozzájuk fűzött tanulmányok segítenek még jobban megérteni mindazt, ami a magyar közösségeinkben történt, lezajlott.

A hivatalos felszólásokat jó hangulatú beszélgetés követte Marosvásárhelyen.