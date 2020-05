A szamárhús és a csihány találkozása

Igazi tavaszi különlegességet rukkolt elő ezúttal Karácsony József, a Főnix Konyha séfje: friss csihányból készített főzeléket, amit szamártejjel habart be. Mellé ráadásul szamárhúsból készített kolbászt sütött.

Érdemes kihasználni az évszak nyújtotta lehetőségeket • Fotó: Erdély Bálint Előd

Maga a homoródszentmártoni gazda, Sorbán Mihály mesélt a szamárkolbász elkészítéséről. Mint mondta, nagyon tiszta húsa van az állatnak, ezért adott hozzá sertés szalonnát is – nagyjából harmincöt százalékban. A masszát sóval, borssal, őrölt pirospaprikával és őrölt köménnyel ízesítették. Ezek arányáról nem beszélt, hiszen szerinte mindenki a saját szája íze szerint kell használja a fűszereket. A húst végül disznóbélbe töltötte. Ezt később háromszor is megfüstölte a tartósítás, illetve a finom ízhatás érdekében. Noha ő sem készített eddig hasonlót, nagyon meg volt elégedve az eredménnyel.

– fejtette ki. Ezután került elő a serpenyő, amelybe olívaolajat töltött, majd megdinsztelte benne az apróra vágott hagymát és fokhagymát. Ezután következett a csihány, amit sóval és borssal ízesített. Ebbe töltött három deci vizet, majd főni hagyta az ételt, amíg minden megpuhult. A habaráshoz ugyanennyi szamártejet használt, amihez némi lisztet és tejfölt adott. Az étel ezután még tíz percet kellett főjön, ezalatt be is sűrűsödött és megfelelő állaga lett.

A köret elkészítésével párhuzamosan kemény tojást is főzött a séf sós vízben, hogy még kiadósabb, laktatóbb legyen az étel. Ezeket félbe vágva helyezte el a tányérra. „Lehet lágyabb tojást is készíteni, vagy akár tükörtojást. Ez teljesen ízlés dolga” – magyarázta Karácsony. Végül némi felaprózott petrezselyemzölddel szórta meg az étel, miután már a kolbászt is kitálalta.