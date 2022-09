A szabadtéri strandok bezárásával sem kell lemondani az úszásról

Az iskolákkal egy időben több uszoda is kinyitott a nyári szünet után. Lehet sportolni és lubickolni a Csíki Csobbanóban, de Marosvásárhelyen két létesítményben is. Az árak egyelőre változatlanok.

Ettől a héttől újranyitott a marosvásárhelyi Mircea Birău városi uszoda. A hosszú nyári szünet után hétfő reggel 6 órától fogadja az úszni, lubickolni vágyókat; a belépőjegyek és program egyelőre nem változott. A másfél órás belépésre feljogosító felnőtt jegy ára 14 lej, a gyermekek és nyugdíjasok 11 lejt kell fizessenek, az úszni tanuló gyermekek számára 10 lej a belépő. A létesítmény igazgatója, Harai István elmondta, hogy az árak év végéig változatlanok maradnak, a szolgáltatások árának függvényében jövőre emelkedhetnek.

A nyári, rövid program után a nemrég megnyílt olimpiai méretű uszoda is őszi-téli üzemmódra áll át Marosvásárhelyen. Az egyelőre a Maros Sportklub tulajdonában levő létesítmény hétköznaponként 6–22, szombaton és vasárnap 8–19 óra között tart nyitva, és kétórás időközönként lehet jegyet váltani, vagyis 6-tól, 8-tól, és így tovább. Mivel az 50 és 25 méteres medencével is rendelkező létesítményt a sportolók is használják, hétköznaponként velük együtt lehet úszni mindkét medencében, természetesen vannak olyan sávok, amelyeket csak az amatőröknek tartanak fent. A két órára érvényes felnőtt jegy ára 25 lej, gyermekjegy ellenértéke 15 lej, ugyanakkor szaunázni is lehet 15 lejért.

Marosvásárhelyen egyelőre lehet használni a víkendtelepi sátortetős, 50 méteres medencét is, de előre láthatóan a téli hónapokra ezt le fogják bontani. Jelenleg sportolók járnak oda edzésre.

Csíkban is újra lehet úszni

Az augusztusi szünet után hétfőn megnyílt a Csiki Csobbanó is, a megszokott programmal, amit érdemes a héten figyelni, hiszen változhat. Mint Páll Andrea, a Csíki Sport és Rekreatív cég vezetője érdeklődésünkre elmondta, még nem készült el az úszni tanuló diákok beosztása, és ennek függvényében engedik be a nagyközönséget az uszodába. Így