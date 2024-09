Marosszentannai virágkertészetben keletkezett tűzvészhez riasztották négy helység tűzoltóit vasárnap délután. Maros megyében több más helyszínre is ki kellett vonulniuk a hivatásos egységeknek.

Az esethez Marosvásárhelyről, Dicsőszentmártonból, Régenből és Nagysármásról vezényeltek tűzoltókat, még a szabadnaposokat is behívták, mert nagy volt az esélye annak, hogy a közelben lévő többi melegházra is átterjednek a lángok. Sok helyi lakos is segédkezik az oltásban. A hatóságok több bevetési járművet és egy rohammentőt vezényeltek a helyszínre.

A lángokat sikerült megfékezni, a tűzfészkek oltásán dolgoznak – tájékoztat a Maros megyei tűzoltóság.

Hirdetés

Vasárnap délután igencsak igénybe voltak véve a Maros megyei tűzoltók, a marosvásárhelyi Cugir utcában égő száraz növényzethez riasztották őket, hét hektáron pusztított a tűz.