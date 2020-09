A Sirályt mutatja be a Figura

A Figura Stúdió Színház legújabb előadásában, A. P. Csehov Sirály című drámájában a teljes gyergyószentmiklósi társulat, illetve vendégművészek is színpadra lépnek. Október 3-án mutatják be a produkciót a nagyteremben Albu István rendezésében – ismertették sajtótájékoztatón.

• Fotó: Pinti Attila

Márciusra tervezték az előadás bemutatóját, azonban a koronavírus miatt hozott intézkedések ezt máig elodázták. Két évvel ezelőtt mutatta be a Három nővér című darabot a Figura Stúdió Színház, és már akkor megfogalmazódott a társulatban, hogy még kell Csehov – adta a választ Albu István rendező, színházigazgató a darabválasztás miértjére.

Csehov Sirályát rengetegen feldolgozták már, film is készült belőle, de „ami személyes indíttatás az az, hogy művészként az ember folyamatos formakeresésben van

– tette hozzá Albu. A Sirály pontosan azt az utat mutatja be, amit a mindenkori alkotó – legyen az író, képzőművész, színházi ember – ars poeticájáig jár be. Új formák kellenek, és ha azok nincsenek, inkább ne is legyen semmi! – ebből az ideálból indul el a darab elején Sirály központi szereplője, Trepljov, a szárnyait bontogató, fiatal vidéki író, aki színházcsinálással is kísérletezik. Bukás, csalódás és kiábrándultság útján jut el a végső felismerésig: nem a forma a fontos, az alkotásnak mindenekelőtt őszintének és közvetlennek kell lennie, hogy „szabadon áradjon az ember lelkéből”.

A Sirály díszlet- és jelmeztervezője Márton Erika, zeneszerzője Bocsárdi Magor, Képzőművészei pedig Ferenczi Zoltán, Huszár Kató, Incze Szabolcs és Sikó Dorottya, valamint dramaturgja Keresztes Franciska, a színház irodalmi titkára. Az előadás bemutatója október 3-án lesz, majd október 9-én a Székelyföld Napok keretében is látható lesz.

A bemutató mellett az októberi programban szerepel turné, koncert, bérletes előadás, illetve vendégelőadást is fogad a színház.

Október 6-án a kézdivásárhelyi nézők láthatják a nemrég bemutatott Shakespeare Összes Rövidítve című produkciót; október 17-én a Gyulai Várszínház vendégelőadása – Bartha Boróka egyéni műsora – a Karády zárkája várja az érdeklődőket. Október 10-én a No Sugar zenekar lép színpadra. Az óvodásoknak október 12-13-án a János vitéz, az 5-6. osztályosoknak október 14-15-én a Csillagszív című bábelőadást hozza el a nagyváradi Lilliput Társulat. Felújítják a három Hargita megyei színház koprodukcióját, az Abigail buliját, amit október utolsó napjára, 31-ére tűzött műsorra a társulat.

Jegyek kaphatók a biletmaster.ro oldalon, a színház előterében található jegypénztárban hétköznap 15 és 19 óra között.

Az előadásokon érvényesek az előírt szabályok, kötelező a maszk viselése, a távolságok betartása, valamint a kézfertőtlenítés.