A siker kulcsa a szabályok betartásában rejlik

– Fodor Venczel: Így igaz, a 2000-es évek derekán munkapontot nyitottunk Beszterce városában és Szebenben, később Maroskeresztúron, illetve tavaly hozzánk csatlakozott a csíkszeredai Metrolex vállalat is. Így bátran elmondhatjuk, hogy egész Erdélyt lefedő szervezetté nőttük ki magunkat, fő erényünk pedig a megfelelő technikai tudásban és az optimális megoldások megtalálásában rejlik – éppen ezért partnereink is nagy előszeretettel dolgoznak velünk, hiszen érzik, hogy nemcsak terméket, hanem teljes szolgáltatáscsomagot kapnak tőlünk.

– Fodor Venczel: A vállalkozást Károly alapította a rendszerváltást követően nem sokkal. Eredetileg ipari gépek alkatrészeinek forgalmazásával foglalkoztak, aztán később ahogy fejlődött a vállalkozás a mezőgazdasági tartozékok is bekerültek a kínálatba.

– Székelyhon: Ennek tükrében nem is kell csodálkozni azon, hogy átvészelték a gazdasági világválságot, valamint fennmaradtak a koronavírus-járvány idején és most a háború során is?

– Fodor Venczel: Azért a képlet nem ilyen egyszerű. A gazdasági világválság alatt nagyon sok cég lemorzsolódott likviditási problémák miatt, mi viszont kitartottunk azon elvünk mellett, hogy bizonyos összegek fölött nem hitelezünk a partnereinknek. Talán ez volt a kulcsa annak, hogy 2010 után is megmaradtunk a piacon, valamint gyorsan tudunk reagálni a különböző helyzetekre. A koronavírust is szerencsésen átvészeltük, ezt viszont főként a munkaközösségünknek köszönhetjük: gyakorlatilag minden óvintézkedést hatványozottan betartottunk úgy, hogy a munkavégzés hatékonysága nem sérült. Az ukrán-orosz háború kitörése óta a folyamatos drágulásokat és árnövekedéseket mi is tapasztaljuk, ennek ellenére mindeddig álljuk a sarat.