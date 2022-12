A rendőrségek és csendőrségek is kötelesek használni a magyar nyelvet

Sikerekről és részsikerekről számolt be a Székely Figyelő Alapítvány vezetője, Árus Zsolt civil aktivista. A magyarellenes jelenségek ellen jogi úton harcoló szervezet az utóbbi időben lezárult perekben jogerős ítéletekkel ért el eredményeket.

Egy-egy ilyen bírósági eljárás több év alatt zárul le, jelen esetben is három-négy éves perekről van szó. Ilyen per volt az, amikor Dan Tanasă egyesületének, az ADEC-nek a sepsiszentgyörgyi parkolóautomatákkal akadt problémája, mert ezeken a magyar és angol szöveg egy szinten szerepel a románnal, és

A 2019-ben indult perben első fokon veszített Sepsiszentgyörgy polgármestere, de fellebbezett, és másodfokon belépett a perbe a Székely Figyelő is. A jogerős ítélet idén novemberben született meg a Bukaresti Ítélőtáblán, kimondva: nincs igaza az ADEC-nek, hiszen

És mivel számos más ügyben ezzel ellentétes döntések születtek, kérni fogják a Legfelsőbb Bíróságot, hogy adjon ki egy kötelező érvényű döntést, hogyan kell eljárni ilyen esetekben.

A rendőrségnek, csendőrségnek is kötelező

Most zárult le az a jogi folyamat is, amelyet 2020-ban azért indított a Székely Figyelő Alapítvány, mert a belügyminisztérium a járvány idején nem tette lehetővé, hogy a lakhely elhagyásához szükséges nyilatkozatot magyar nyelven is ki lehessen állítani.

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács ebben az ügyben is megállapította, hogy a minisztérium diszkriminált, ellenben az bírósághoz fordult és nyert is. Azonban a Legfelső Ítélő- és Semmitőszék kimondta, hogy