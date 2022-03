A rászoruló nőknek gyűjtenek tisztálkodási szereket

• Fotó: RMDSZ

A Nem luxustáska! elnevezésű kezdeményezéssel azoknak a marosvásárhelyi, nehéz anyagi körülmények között élő nőknek szeretne segíteni a városi RMDSZ nőszervezete, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy intimbetétet, sampont, tusfürdőt vásároljanak, kénytelenek nélkülözni a legalapvetőbb higiéniai eszközöket is.

A nőszervezet elnöke, Kakassy Blanka a Székelyhonnak elmondta, sokan érdeklődtek az adományozási lehetőség iránt, hogy hová és kinek adhatják át a tisztálkodási csomagot, lesz-e idén is gyűjtés. „Legutóbb két évvel ezelőtt szerveztünk hasonlót, a pandémia miatt a tavaly elmaradt. Most látván, hogy más helyeken is meghirdették, mi is szeretnénk rászoruló nőtársainkon segíteni, ezért a márciust mint a tavasz hírnökét választottuk” – magyarázta.

Érdeklődésünkre, hogy pontosan mit tartalmazhat a „nem luxustáska”, a nőszervezet elnöke elmondta,

egy olyan női táska, amely nem kell vadonatúj legyen, de elhasznált állapotú sem, legyen benne intim- és egészségügyi betét, nedves zsebkendő, tusfürdő, sampon, szappan.

Lehet beletenni alsóneműt, harisnyát is, az viszont fontos, hogy valamennyi termék felbontatlan legyen, higiénikusan csomagolva.

Március végéig tart a gyűjtés, majd néhány civil szervezet segítségével kiosztják olyan nők között, akik nehezen vagy egyáltalán nem jutnak hozzá ezekhez a higiéniai cikkekhez.