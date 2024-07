A Rádió GaGa Duma Dubája az EgyFesztre látogat

Erdély összművészeti fesztiváljára, a Gyergyói-medencében megrendezésre kerülő EgyFesztre is begurul a Rádió GaGa Duma Dubája. Az érdeklődők augusztus 2-án és 3-án találkozhatnak Erdély legnagyobb magyar nyelvű kereskedelmi rádióhálózatának csapatával Gyergyószentmiklóson.

Az élő műsorvezetés mellett természetesen most is lesz szerencsekerék és egyéb, a beszélőkét megmozgató játékok, na meg a legjobb slágereket és új zenéket is magukkal viszik a rádiósok.