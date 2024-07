A Duma Duba Tusványoson is jelen volt – képriport

Turnésorozatának keretében a Rádió GaGa csapata az elmúlt napokat Tusnádfürdőn töltötte. És természetesen nemcsak műsort készítettek a helyszínről, de érdekes játékokkal, valamint fotó- és videólehetőségekkel várták az érdeklődőket. De hogy is nézett ki mindez? A képriportban mindent megmagyarázunk.

Tusványos 33. kiadásának első táborlakóit is megszólaltatta a Rádió GaGa

A világhírű ökölvívó, Kokó is a Rádió GaGa vendége volt

A Székely Csürke által támogatott Dumád dubára magad! játék nagy sikernek örvendett Tusnádfürdőn is

Akárcsak a Gedeon Richter egészségkvíze. Még egy lánykérést is meg lehet ejteni a gyógyszergyár által felajánlott termékekkel

Tömeg a Duba Dumánál. Figyelem! A felvétel néhol Székely Sport reklámot is tartalmaz

A Taste of Transylvania is téma volt. Igen, ott is jelen lesz a Rádió GaGa

Fotó: Rádió GaGa