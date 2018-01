A pluszjövedelem több mint egyharmada elmehet adóra

Társadalombiztosítási (CASS) és egészségbiztosítási (CAS) hozzájárulást kell fizetniük ettől az évtől azoknak a természetes személyeknek, akiknek tavaly a munkaszerződésükben szereplő jövedelmükön kívül legkevesebb 22 800 lej értékben egyéb forrásból származó bevételük is volt.

Archív • Fotó: Sándor Csilla

Amellett, hogy január elsejétől teljes egészében a munkavállalókra hárul a társadalom- és egészségbiztosítási járulékok befizetése, egyéb költségekre is számítaniuk kell azoknak a természetes személyeknek, akiknek a bérükön kívül más forrásokból származó bevételeik is vannak. Akik tavaly a fizetésük mellett egyéb bevételekhez is hozzájutottak, ezek az összegek pedig havi bontásban meghaladták a jelenlegi minimálbér értékét (1900 lej), azaz összesen a 22 800 lejt,

legkésőbb január utolsó napjáig be kell nyújtsák a 600-as számú formanyomtatványt az Adó- és Pénzügyi Igazgatóságon (ANAF).

A 600-as formanyomtatványról az ANAF elnökének 2017-ből származó, 4140-es számú rendelete (amelyet a szintén tavalyi 79-es számú, a 2015-ből származó 227-es adótörvény kiegészítésére és módosítására vonatkozó sürgősségi kormányrendelet alapján dolgoztak ki) rendelkezik. Az említett formanyomtatvány egyébként nem számít újdonságnak, az engedélyezett természetes személyeknek (PFA) eddig is ki kellett tölteniük. Az idén életbe lépett módosítások által azonban

további személyekre is kiterjesztették a 600-as nyilatkozat kitöltésének kötelezettségét, pontosabban azokra, akik a főállásuk mellett tavaly legkevesebb 22 800 lej értékben könyveltek el egyéb forrásból származó bevételeket.

A rendelet két nagy csoportra osztja a befizetendő összegeket. Az első fejezetben azt tárgyalja, kik és milyen esetben kell befizessék a 25 százalékos társadalombiztosítási járulékot. Azok a természetes személyek, akik bejegyzett független tevékenységet folytatnak, és termelésben, kereskedelemben, szolgáltatásban dolgoznak, vagy szellemi tevékenységből valósítják meg a bevételt, kötelesek ebben az évben társadalombiztosítási hozzájárulást fizetni abban az esetben, ha tavaly az egy hónapra eső jövedelmük meghaladta az 1900 lejt (ez azokra vonatkozik, akik könyvelést vezetnek és aszerint adóznak). A nettó jövedelmeket ebben az esetben úgy számolják, hogy a bruttó értékből levonják a 40 százalékos kedvezményt.

Azok közül, akik a meghatározott jövedelmük után törlesztik az adót, azok kell társadalombiztosítási hozzájárulást fizessenek, akiknek az egy hónapra eső meghatározott adózási értékük meghaladta az 1900 lejt. A rendelet kitér arra is, hogy

a társadalombiztosítási hozzájárulás befizetésére nem kötelesek a nyugdíjasok és azok a természetes személyek, akik saját társadalombiztosító rendszerhez tartoznak (például ügyvédek, jegyzők).

A második fejezet a tízszázalékos egészségbiztosítási hozzájárulással kapcsolatos, ebből kiderül, hogy sokkal több tevékenységi terület érintett ennek a befizetésében, mint a társadalombiztosítás esetében. Az egészségbiztosítási hozzájárulást azok a természetes személyek kell befizessék, akiknek a bejegyzett független tevékenységből, bérleti szerződésből, jogi személlyel történő társulásból, befektetésből (például kamat, osztalék), mezőgazdasági tevékenységből vagy egyéb forrásból (pl. biztosítás) származó jövedelmük meghaladta tavaly a havi 1900 lejt, azaz összesen az évi 22 800 lejt.

Akik olyan bejegyzett független tevékenységet folytatnak, amely ebben az évben megszűnik, vagy felfüggesztik a tevékenységüket, kérhetik az egészség- és társadalombiztosítási hozzájárulás fizetésének leállítását. Aki a folyó év közben kezdi el a tevékenységét, szintén leadhatja a 600-as formanyomtatványt, amennyiben a várható jövedelme meghaladja majd az egy hónapra eső országos bruttó minimálbért.

A kitöltött formanyomtatványokat január 31-ig kell leadják vagy ajánlott levélben elküldjék az érintettek az ANAF kirendeltségeihez. A kötelezettség elmulasztása ötszáz és ezer lej közötti pénzbírsággal járhat.

A járulékokat négy részletben kell befizetni legkésőbb minden negyedév utolsó hónapjának 25-éig, azaz március, június, szeptember és december 25-ig.

Közel nyolcezer lej



A fizetendő járulékok tehát a tevékenységi területtől is függnek, van olyan, aki csak az egészségbiztosítási hozzájárulás fizetésére köteles, de azok például, akik bejegyzett független tevékenységet folytatnak, mindkét járulék törlesztésére kötelesek. Ez azt jelenti, hogy amennyiben valakinek az említett kategóriában pontosan a 22 800-as határértékkel egyenlő bevétele volt tavaly, január végéig le kell adnia a 600-as formanyomtatványt. Ennek következtében ki kell fizetnie a 10 százalékos egészségbiztosítási hozzájárulást, ami 2280 lej (12 x 1900 lej x 10%), illetve a 25 százalékos társadalombiztosítási hozzájárulást, ami 5700 lej (12 x 1900 lej x 25%), így összesen közel nyolcezer lejt.