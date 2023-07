A Petőfire emlékezés is szerves részét képezi a székelykeresztúri városünnepnek

Nem lesz hiány kulturális programokból jövő héten Székelykeresztúron, hiszen a hétfőn kezdődő Petőfi-hét részeként eltűnésének napján emlékeznek meg a költőről. Az eseményen Magyar vagyok Petőfi 200 címmel nyílik képzőművészeti kiállítás, lesz Petőfi-kupa, néptánc gála, továbbá borversenyt is tartanak. A városnapokon emellett fellép a No Sugar, a Last Minuta, illetve Kowalsky meg a Vega is.