A nyári napfordulóhoz fűződő szokásokkal ismerkedtek a remetei gyerekek

Ezúttal a csutakfalvi iskolába gyűlt össze az öt különálló épületben tanuló mintegy 300 kisdiák, hogy megismerkedve a Szent Iván-napnak a régiek által tulajdonított jelentőségével, együtt készülhessenek a közelgő napfordulóra.

Akárcsak a pünkösdi mulatság alkalmával, ezúttal is a jellegzetesen remetei szokásokra, hiedelmekre kívántak fókuszálni a tanítónők, ezért ismét kérdőívek kitöltésére kérték a diákok családtagjait. A beérkezett válaszokból kiderült,

ha nincs is már Szent Iván-napi ünnepléshez kötődő személyes emlékük a szülőknek, nagyszülőknek, ismerik a pogány korra visszavezethető szokásokat, hiedelmeket.

„A tűzbe dobott alma megvéd a csecsemőhaláltól”; „A Szent Iván-napi tűz megvéd a jégesőtől, a dögvésztől, a gonosztól, bő termést biztosít”; „Szent Iván-napi tűz: minden szomorúság elég ekkor”; „Az ekkor gyújtott tüzeket örömtüzeknek is nevezik, amelyeknek csodás erőt tulajdonítanak”; „Azért gyújtották a dombon, hogy elűzzék a gonosz szellemeket” – olvasható a válaszok között. A tűzugrás szokásairól többek között azt írják a remeteiek: „Nagy tüzet kell rakni, s azt átugrani. A legények átviszik a lányt a tűzön, megtisztulnak, s ha egybekelnek, akkor termékenyek lesznek. Párosító énekeket énekeltek a tűzugrás alatt. Innen származik a mondás: Hosszú, mint a szentiváni nóta”;

Keresztelő Szent János napján egyes fiatalok angyalnak csengettyűznek és királynőnek öltöznek. Így járnak végig, szerepelve a faluban, és a lakosok étellel kínálják őket.

Egyfajta beavatás

A csütörtöki foglalkozáson a Szent Iván-éji tűzugrás beavató szerepével ismerkedtek a gyerekek. Kiemelt korosztály volt a harmadikosoké, akik alig pár hete részesültek az elsőáldozás szentségében. Ők állták körül az iskolaudvaron az égő farakást, ők ugorhatták át elsőként a parazsat, amit aztán egy évvel idősebb társaik is megtehettek, lévén, hogy már ők is voltak elsőáldozók. Bár az elgondolás szerint a kisebbek ezúttal csak szemlélői lehettek volna az eseménynek, kérésüknek nem tudtak ellenállni az eseményt koordináló felnőttek és őket is átvezették a parázson.

A ceremóniamester szerepét betöltő Sándor Csaba néptáncoktató tájékoztatta a gyerekeket: a beavatások előtt szükséges a megtisztulás, amit ezúttal a Fehér liliomszál című népi gyermekjáték „mágikus erejével” értek el a szertartás főszereplői; fiúk és lányok a dal más-más változatát énekelték, játszották el.