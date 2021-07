A nedvesedő falak gyógyítója a Biodry (x)

A nyirkos, vizes falak a rossz látvány mellett egészségünket is nagyban károsíthatják. Egy forradalmi svájci technológiának köszönhetően ugyanakkor adott a lehetőség arra, hogy az épületek visszanyerjék eredeti, egészséges állapotukat. A Biodry rendszeréről Varga-Pál Petry Zsolt mesélt, aki szakavatott a penészes és rossz állapotú falak helyreállításában.

• Fotó: Biodry

– Mi a Biodry technológiájának az alapja?

– A Biodry a nedves falú épületeknél oldja meg a salétromosodás problémáját, amely

egy teljesen új, modern beavatkozás.

Ugyan a penészes falak kezelésére léteztek a múltban is megoldások, de a mi technológiánk drasztikus beavatkozások – a fal elvágása vagy szétfúrása – nélkül, természetes úton oldja meg ezt a széles körben elterjedt kellemetlenséget.

– Mi volt az oka annak, hogy ezt a svájci technológiát Romániában is célszerűnek tűnt meghonosítani?

– Három évvel ezelőtt találkoztam a Biodry tulajdonosával, és akkor fedeztem fel a szerkezetben rejlő lehetőségeket. Csakhamar rájöttem, hogy egy komoly, sokunkat érintő problémára adhat hatékony és végleges megoldást országunkban is. Miután értekeztem az itthoni építész, tervező és kivitelező barátaimmal, meggyőződtem róla, hogy

ezt a remek terméket be kell vezetni Romániába is, hiszen óriási sikere lehet. És hát így is lett!

– Mi az a kapilláris nedvesség?

– A kapilláris nedvesség okozza a falakban a salétromosodást. Ez egy felszívódó nedvesség, amely az olyan régi épületekben van jelen, amelyeknek nincs jó alapszigetelése. Nagyjából majdnem minden régi épület ezzel a problémával küzd. A kapilláris nedvesség felszívódik a falakban, magával hozza a különböző salétromsókat, amelyek kijönnek a fal felszínére és ezáltal tönkreteszik az épület beltéri és kültéri falait is. Rengeteg problémát okozhatnak: azon kívül, hogy folyamatosan fel kell újítani az épületet, megjelenhetnek asztmás megbetegedések is, ami ugyancsak ennek a problémának a következménye.