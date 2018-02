A nagy kérdés: meg tudja-e tartani politikai súlyát az udvarhelyszéki RMDSZ Verestóy nélkül?

• Fotó: Veres Nándor

– Vannak olyan esetek, amikor együtt kell működni. Ilyen például a Minority SafePack kisebbségvédelmi kezdeményezés, amit – még ha csak nyilatkozatok szintjén is – a kisebb pártok is támogatnak. Kell lenniük olyan mindenki által elfogadott minimumoknak, amelyek mentén meg lehet szervezni az együttműködést. Ezt csak a közösségi ügyek jelenthetik. Udvarhelyen több ügyben is jól együtt tudtunk működni.

Így megfelelőképpen szavazhatnak az önkormányzati üléseken is. Emellett jöjjenek konkrét ügyekkel, amelyek mellett kiállnak és amelyekért mozgósítani is tudnak. Erre a legjobb példa, hogy tavaly a képviselők egy kezdeményező hozzáállással kezelték a vízszolgáltatóval történő szerződésbontás problémáját. Konkrét tényeken, illetve számadatokon alapuló érveket fogalmaztak meg, amelyekkel sikerült meggyőzni az MPP–EMNP-koalíciót a Harvíz Rt.-hez való csatlakozás fontosságáról. Ehhez hasonló, szintén RMDSZ-es kezdeményezés egy új inkubátorház megépítése a kisiparosok számára. Több egyeztetés után úgy látom, hogy ez egy felvállalható elképzelés, és nem a politikai sárdobálásról szól.

– Milyen kapcsolatot sikerült kialakítani Gálfi Árpád polgármesterrel?

– Elég gyakran egyeztetek a polgármesterrel, és segítek is, amiben kér. Főként a megyei tanács alelnökeként. Úgy érzem, van köztünk egy egészséges együttműködés, aminek az eredményei is meg kell mutatkozzanak.

– Vannak-e olyan személyek, akikre politikai ellenfélként tekintenek Udvarhelyszéken?

– Jó kérdés, hogy kik a politikai ellenfelek, vagy mikor és meddig ellenfelek, hiszen helyi szinten nagyon elvakult, szűk látókörű kell legyen az a politikus, aki le akarja bontani a testületet különböző kategóriákba.

Helyi szinten mindenkire szükség van, hogy egy közös ügyet meg tudjunk oldani.

Persze vannak olyan, többnyire a kampányokban keletkezett sérelmek, amelyeken nem tudnak túllépni az emberek. Ebből következően vannak, akik nem megoldani szeretnének egy-egy közösségi problémát, hanem politikai tőkét akarnak kovácsolni egy adott helyzetből. Ők inkább felnagyítják a gondokat, mert nem tudják megoldani, és a helyi vezetés ellen fordítják a közösséget. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy a választások között az együttműködésről kellene szóljon a munka.

– Vannak-e hatalmi harcok a széki szervezeten belül Verestóy Attila elhalálozása után?

– Nagyon sokat veszített az udvarhelyszéki szervezet Verestóy Attila halálával, hiszen eddig sokszor nem is láttuk, hogy a volt szenátor mennyi veszélyt el tudott hárítani, ami a helyi közösségeket fenyegette. Rengeteg problémás ügyet meg tudott oldani, amire helyi szinten nem volt lehetőség. Nagyon jó tárgyalóképességgel rendelkezett, és jó kapcsolati hálója volt. Az őt ért bírálatok ellenére nem volt haragtartó, sőt politikai ellenfelein is segített, amikor felkeresték egy-egy problémával. Tudta, hogy ezáltal egy közösségnek segít. Éppen azért, mert erős ember volt, megosztó is. Ő nem a populista kommunikációra fektette a hangsúlyt, hanem a konkrét, pragmatikus megoldásokat kereste.

Mindig azt mondtuk, hogy egy erős szervezet van Udvarhelyszéken, most kell igazán megmutatnunk, hogy ez így is van.

A megüresedett elnöki tisztséget mindenképpen be kell tölteni, de aki most funkcióban gondolkodik, az nagyon rosszul teszi. Jelenleg nehéz lenne megnevezni egy olyan embert, aki Verestóyhoz hasonló eredményességgel tudná ellátni a feladatot. Éppen ezért teljesen más szervezet vezetési és szervezetépítési mechanizmust kell alkalmazni. Én úgy látom, hogy itt a csapatmunkára kell a hangsúlyt fektetni. Ehhez pedig megvannak a megfelelő emberek, amit az udvarhelyszéki polgármesterek is bizonyítottak a néhai szenátor megbetegedésekor. Összetartással, higgadt gondolkodással, határozott kiállással lehet tovább építeni a szervezetet. Olyan emberekre van szükség, akik felül tudnak emelkedni korábbi vélt vagy valós sérelmeiken. Az udvarhelyszéki szervezet legfontosabb tartópillérei a helyi szervezetek, a polgármesterek voltak. Büszkén mondhatom, hogy mindig nagy szerepet vállaltak munkánkban, amit most még hangsúlyosabban megtesznek. Ez reménykeltő, hiszen az összefogásban rejlik a szervezet ereje.