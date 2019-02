A nagy hasznot húzó kereskedők helyett a helyieket segítené a kisvágóhíd

A kisvágóhíd látványterve. Ha ez megépül, a gazdák maguk értékesíthetik az ellenőrzött körülmények között leölt állataik húsát • Fotó: Székelykeresztúr önkormányzata

Minél hamarabb szeretnének belevágni az építkezésbe, ezért a helyi önkormányzat úgy döntött, saját költségvetését használva finanszírozza a kezdeti munkálatokat – közölte Rafai Emil. Mivel az erre szánt összeg csak a projekt költségének egyharmadát fedezi, ezért

abban reménykednek, hogy a hiányzó rész előteremtését felvállalja Hargita Megye Tanácsa,

ahogyan a terveztetés finanszírozásába is besegített. Ez már csak azért is indokolt, mert térségi, megyei projektről van szó. Hamarosan be is nyújtják támogatási igénylésüket az intézményhez – tette hozzá a polgármester.