A Monturist és az „elveszett levél”

Az önkormányzati döntéshozó testület csütörtöki ülésén szereztek tudomást arról a gyergyószentmiklósi képviselők, hogy az Monturist Kft. augusztus 12-i közgyűlésén született egy jegyzőkönyv, amely azonban valahol egy fiókban fekszik a polgármesteri hivatalban. A város elöljárója ugyanis nem járult hozzá, hogy azt kiküldjék a képviselő-testület tagjainak is. Ebből „hárombetűs” ügy lehet – hangzott el.

Azonban ezt nem tehették meg, ugyanis Török Csaba cégvezető által a Monturist ügyvédjeként bemutatott személy azzal érvelt, hogy a javaslataikat nem terjesztették be időben, így azok nem kerülhetnek napirendre, csak azok, amelyeket a többségi tulajdonos Budapest V. kerülete már korábban elfogadott. Kérték ekkor a közgyűlés elhalasztását, hogy az általuk képviselt álláspontot hasznos időben megismerhesse a budapesti fél is, de ezt sem sikerült elérniük. Ezért a három gyergyószentmiklósi megbízott felállt és elhagyta a közgyűlést.

Erről számolt be a három megbízott képviselő röviden csütörtökön délután. Elhangzott ezzel kapcsolatban még, hogy az ügyvédnek nem is lett volna joga jelen lennie a közgyűlésen, nem is tudott felmutatni semmi erre vonatkozó hivatalos megbízatást, miközben a közgyűlésen csak azok vehettek volna részt, akiknek a tulajdonosok meghatalmazást adtak erre. Ezzel szemben az illető egyértelműen igyekezett nyomást gyakorolni a három gyergyószentmiklósi képviselőre, hogy azok elfogadják a Monturist cégvezetője által előkészített napirendet.

Abban szerepelt többek közt Török Csaba cégvezetői mandátumának meghosszabbítása öt évvel, és az is, hogy a közgyűlés nyugtázza a tényt, hogy a Török Csaba édesanyja nevére bejegyzett cég megvásárolta azt a 2,5 százalékos tulajdonrészt, amely korábban a város korábbi (jelenleg felszámolás alatt álló) közműszolgáltatójának tulajdonában volt.

A gyergyószentmiklósi testület delegáltjai számos más javaslatot is napirendre tűztek volna, például Török Csaba mandátumának azonnali felfüggesztését, és azt, hogy induljon el az eljárás a 2,5 százalékos tulajdonrész adásvételi szerződésének semmissé tételére.