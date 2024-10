A mi felelősségünk is, hogy hogyan látják magukat az időseink

Ha valaki meg tudja élni az időskorát úgy, ahogy azt a fizikai, mentális és anyagi állapota engedi, akkor az egy gyönyörű kor tud lenni, hiszen akkor tud az ember a legjobban befelé is figyelni. Méltóságteljes és aktív időskor mindenkinek jár – ezt vallják a marosvásárhelyi Teréz Anya idősek nappali foglalkoztatóközpontjában, és erről beszélgettünk Kiss Gyöngyivel, a központ programvezetőjével az idősek világnapja alkalmából.

Régen, amikor még több generáció élt egy fedél alatt, akkor az időseknek is nagyon komoly feladataik voltak a ház körül, a háztartásban, a gyerekekkel, ami mára gyakorlatilag megszűnt. Ezt nagyon nehéz pótolni, mert amíg aktívak vagyunk – például a nyugdíjkorhatárig – addig nem jelent gondot, de utána egyszer csak jöhet egy nagy zuhanás, ha az ember nem készül arra tudatosan, hogy mi fog rendszert teremteni a nyugdíjas életében – magyarázza Kiss Gyöngyi, a Gyulafehérvári Caritas marosvásárhelyi székhelyén, ahol a Teréz Anya idősek nappali foglalkoztatóközpontja is működik.

A Teréz Anya központ munkatársainak az a tapasztalata, hogy azok az idősek, akik eljönnek és kipróbálják a foglalkozásaikat, utána nagyon szívesen járnak be hozzájuk. Főleg az úriembereket nehéz kimozdítani, viszont, ha kimozdulnak, akkor nagyon kitartóak, sokkal kitartóbban járnak, mint a hölgyek – teszi hozzá a központ programvezetője.

„Ott van a mi felelősségünk, hogy valahogy megváltoztassuk a köztudatban a hozzáállást, mert mi is ráerőltetjük az időseinkre, hogy ők már öregek, már leélték az életüket.

Főleg a Covid ideje alatt megsokszorozódott a nyomás rajtuk, mert nem csak az volt, ami azelőtt is létezett a modern társadalomban, hogy ők már idősek, nyugdíjasok, nekik úgyis mindegy, hanem ők voltak a legkitettebbek a koronavírus-fertőzésnek.

Az aktív nyugdíjasok sokat kirándulnak, akárcsak a marosvásárhelyi központ bejárói is. Itt egy évben egy kirándulást szerveznek nekik az országon belül. De van a városban szervezett kirándulás szépkorúaknak, és nagyon sokan járnak oda is. Kiss Gyöngyi azt látja, hogy aki a mindennapjait aktívan éli meg, annak nem olyan nagy kihívás, hogy elutazzon akár Törökországba.

Őket óvtuk a legjobban, és hát van erre egy idegen nyelvű szakkifejezés, úgy hívják, hogy „ageism pandemia”, ami arra vonatkozik, hogy az időseink hogy szigetelődnek el. Ehhez pedig mi is hozzájárulunk azzal, hogy túlóvjuk őket, azzal, hogy leírjuk őket adott esetben” – magyarázza Kiss Gyöngyi.

Ahogy a mindennapjainkat éljük, az hozzájárul ahhoz is, hogy nagyobb dolgokat bevállalunk-e, vagy sem

– teszi hozzá a központ munkatársa, aki nem is abban látja a problémát, hogy idősnek nevezünk valakit, hanem abban, hogy milyen fogalmakat társítunk emellé, vagy hogy milyen elvárásaink vannak az idős emberekkel szemben.

A központnak vannak olyan szépkorú foglalkoztatottjai is, akik már ágyhoz kötöttek, nem annyira mobilisak, de az ő kezüket sem engedik el.

Hozzáteszi, a Teréz Anya központnak ez is a célkitűzése, hogy egy méltóságteljes aktív időskort éljenek az időseik. Hogy ne negatív fogalmakat társítsunk az időskorhoz mint a betegség, ágyhoz kötöttség, elszigeteltség, hanem próbáljuk meg azt megmutatni, hogy az időskor lehet aktív. Nem hiába van az, hogy az idős emberek nem bírják úgy a fizikai terhelést, mint mondjuk az, aki az élete teljében van, mert az a kor már másról szól. Kiss Gyöngyi úgy véli, akkor már van időnk befelé fordulni, más dolgokat megélni.

Van egy házaspár, akik hosszú időn keresztül bejártak hozzánk, de most már nem tudnak, nem engedi meg a fizikai állapotuk. De vannak önkénteseink, akik kijárnak hozzájuk, és besegítenek, ha bevásárolni kell, vagy elkísérik őket az orvoshoz, ha kell, vagy csak beszélgetnek velük.

A hölggyel például kötögetett az önkéntes, ameddig beszélgettek. Fontos, hogy akkor sincsenek magukra utalva. Hogyha ő jelzi, hogy most ebbe az állapotba került, akkor van ez az opció is, hogy van valaki, akivel beszélgethet, vagy aki segíthet neki a mindennapjaiban” – fejtette ki a programvezető.

Egy bácsit hozott be az unokája és annak férje a központba, de úgy jöttek be, hogy előbb megjelentek a fiatalok, és meglepődve nézték őket a központ munkatársai, hogy ez egy időseket foglalkoztató központ, mit keresnek ők itt? Mondták, hogy tudják, de nagytata kint van az autóban, nem hajlandó bejönni, viszont eddig eljutottak már vele.

Amikor a bácsi meglátta, hogy a teremben is mind hasonszőrű emberek vannak, valahogy felbátorodott, és bement a foglalkozásra, ami nagyon tetszett neki, és három foglalkozásra járt be azután a központba.

Olyan bejárója is van a központnak, aki elvesztette a férjét, és a gyász folyamatának a vége felé jelent meg, amikor már úgy érezte, hogy ki tud jönni a világba. Azóta a hölgy táncolni, tornázni jár a központba, nagyon jó ötletei vannak a közösség számára. A saját bevallása szerint ez jelenti számára az életet, ez volt számára a kiút a depresszióból.

Sokan vannak, akik érzik ezt, hogy szükségük lenne valamire, de hol van az a közeg, ahol elfogadják, befogadják, akkor is, ha műforgója van, ha nagy műtéten esett át, ha sokat beszél, vagy ha visszahúzódóbb? Itt tehát egy megtartó közösséget kapnak, nem csak aktivitást, és ezeken a foglalkozásokon sok barátság szövődik”

– tette hozzá Kiss Gyöngyi, aki mozgásos szakember lévén szépkorú-tornát is tart a központ foglalkoztatottjainak.

A Teréz Anya központban Alzheimer Café alkalmak segítségével támogatják és bátorítják a családtagokat ebben a helyzetben. Ezek kötetlen beszélgetések két pszichológus kollégával, és mindig van egy szakmai meghívottjuk is – pszichiáter, betegápoló, idősotthon-vezető, vagy vezető ápoló az idősotthonokban.

„A központban működő szenior örömtánc valódi demencia prevenció. Ez azért nagyon ajánlott ennek a korosztálynak, mert az ő izomzatuknak, ízületeiknek kitalált tánc, nagyon kötött koreográfiával, amit mindig itt tanulnak meg helyben. Ezzel pedig nagyon intenzíven használják a rövid távú memóriájukat. Emellett pedig a zenéről már bebizonyították, hogy az agyunkban milyen társításokat tud felidézni, ugyanakkor a térbeli orientációt és az egyensúlyérzéket is nagyon segíti” – sorolja az örömtánc jótékony hatásait Kiss Gyöngyi.

Nyáron egy kicsit csökken a központ foglalkoztatottjainak a létszáma, aztán ősszel megint megnő, de olyan százötven-kétszázan járnak be hozzájuk különböző foglalkozásokra. Minden hétköznap van szépkorú-torna, itt két típusú is: egy azoknak a szépkorúaknak, akik már nincsenek túl nagy erőben, de ez fenntartó torna, és van egy másik, ami a pilatesre alapoz, azoknak a szépkorúaknak, akik még nagyobb erőben vannak.

„Nagy levegő, és kilépek az ajtón, lehet, hogy aznap csak a parkig jutok el, és inamba száll a bátorságom, de nem szabad feladni. Hogyha úgy érzi, hogy neki egy kis biztatásra, bátorításra van szüksége, akkor nyugodtan felhívhat minket telefonon. Lehet, hogy nem olyan nehéz telefonon beszélni valakivel, mint elmenni személyesen. Már az is tud segíteni, hogy ha telefonon beszél, akkor hallja, hogy a vonal másik végén egy érző ember van” – vázolta.

Van mentálhigiénés foglalkozásuk, szenior örömtáncuk, egy héten három csoporttal. Vannak idegen nyelvű foglalkozásaik, de van daganatos-beteg támogató csoportjuk, kézműves foglalkozásuk, sőt bridzstánc-tanítás is.

A legnépszerűbb foglalkozás a szenior örömtánc, ahol mindannyian azt érzik, hogy kivirágoznak utána – meséli Kiss Gyöngyi, hozzátéve, az is a jelszava a szenior örömtáncnak, hogy mozgás, öröm és agytorna, hiszen ahhoz, hogy a koreográfiát végig tudja csinálni valaki, nagyon kell összpontosítani.

És ez a titka annak, hogy benne vannak a pillanatban, amit a szakemberek is javasolnak, hiszen nagyon fontos, hogy a pillanatot meg tudjuk élni. Tánc közben pedig muszáj ebben a flow-ban benne maradni, mert ha nem, azonnal elvétjük a lépést – zárja a beszélgetésünket Kiss Gyöngyi, a Teréz Anya idősek nappali foglalkoztatóközpontjának programvezetője, és igyekszik is át a másik terembe, ahol már el is kezdődött az Idősek világnapja alkalmából szervezett programjuk.