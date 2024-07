A méz mellett egy kis pénz is csurran-cseppen a méhészeknek

Kaptárakra, méhészeti eszközökre, méhállományra, szállítóeszközökre, de még mézanalízisre is igényelhetnek támogatást a méhészek a hónap végéig. A juttatás már az elmúlt években is létezett, idén viszont van egy fontos változás a feltételekben. Egy másik, tavasszal igényelt támogatást a napokban folyósították a méhészeknek.

„Alapvetően ugyanaz a program, ami a tavaly is volt, az alapfeltételek is nagyjából ugyanazok, mint az elmúlt évben. Ami viszont

Július 31-ig nyújthatják be az APIA-hoz a kifizetési kérelmeket és az igazoló dokumentumokat a méhészeti ágazattal kapcsolatos támogatásra a méhészek. A juttatásból viszonylag drága eszközöket – például méhészeti pótkocsit – is vásárolhatnak.

Ez részben már tavaly is így volt, de most kiterjesztették abszolút mindenre” – tért rá az újdonságokra Haschi András, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) igazgatója.

„Van az AFIR (a Vidéki Beruházások Finanszírozási Ügynöksége) honlapján egy úgynevezett adatbázis, és annak az adatbázisnak az árai alapján vásárolhatnak a méhészek. Nem vásárolhatnak annál drágában. De azt is tudni kell, hogy abban az adatbázisban nem szerepel minden egyes termék. Ilyen esetben két árajánlat alapján vásárolhat meg valamit a méhész, természetesen a két árajánlatot közül az olcsóbbikat választva” – magyarázta a megyei APIA igazgatója.

Igényelhetnek pénzt a méhek számára szükséges gyógyszerekre, kaptárak, sőt méhállomány megvásárlására is, azaz anyaméhek és méhcsaládok beszerzésére

– tájékoztatott Haschi András.

Védőfelszereléseket, vontatható járműveket, azaz méhészeti pótkocsikat, valamint a méhcsaládok be- és kirakodásához szükséges felszereléseket is vásárolhatnak a támogatásból, továbbá mézanalízisek kifizetésére is fordíthatják azt.