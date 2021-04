A méhekkel, méhészkedéssel kapcsolatosan bővítik a gyerekek ismereteit

Tankaptárt készített egy ivói méhészettel is foglalkozó család, akik elsősorban a gyerekek, de a felnőttek méhekkel kapcsolatos tudását is bővítenék. Kis bemutató után elsőként a székelyudvarhelyi Eszterlánc Napköziotthonba járó kicsik vehették birtokba a kaptárt, de szeretnék azt más tanintézetekbe is eljuttatni.