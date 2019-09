A megszokott programok mellett újdonságokal is jelentkezik a Rotary Klub

Idén húszéves a székelyudvarhelyi Rotary Klub: rendezvényeiknek se szeri se száma. Ősszel folytatódnak a már megszokott programjaik, illetve lesznek újdonságok is.

A Szívek sétánya csak egyike a szervezet népszerű programjainak • Fotó: Veres Réka

Hagyományosan az október 16-ai kenyér- és élelmezési világnap apropóján szervez gyűjtést a székelyudvarhelyi Rotary Klub, a Vöröskereszttel partnerségben.

A program haszonélvezői a nagycsaládosok.

Elsősorban tartós élelmiszerre lenne szükség, de mindent szívesen fogadnak, ami a többgyerekes családokban jól foghat. A gyűjtés a város három pontján zajlik – a Kis Szent Teréz Plébánián, a Márton Áron téren, illetve a mozinál –, az adományok szétosztásáról pedig a Nagycsaládosok Egyesülete gondoskodik. Egyébként idéntől a programba Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala is bekapcsolódott szervezőként.

Ugyancsak a várossal való partnerségben valósul meg az október 15-ei Fehér bot napja: az érzékenyítő programok részeként az ún. Tapintható láthatatlan nevű kisplasztikát avatják fel a Kossuth Lajos utcában. A Berze Imre képzőművész által készített alkotás egy bronz városközpontmakett, amely a nemlátók számára tájékozódási eszközként szolgál.

Idén is lesz Szívek sétánya, azaz

szeptember 29-én ismét a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére, a rendszeres testmozgás fontosságára hívja fel a figyelmet a székelyudvarhelyi Rotary Klub.

A 2013 óta minden évben megtartott programban sétára invitálják a helyieket a Szejkefürdőre vezető kerékpárútra. A három kilométeres szakasz mentén a Spektrum Fotóklub felhívására beküldött tematikus fotókat is kiállítják majd.

November 16-án ismét lesz ingyenes szakorvosi rendelés: előjegyzés alapján a Vitality Klinikára várják az érdeklődőket. De

folytatódik a lejárt szavatosságú gyógyszerek begyűjtése is,

a program Hargita megyében és az országban is egyedülálló. A városban nyolc gyógyszertárban veszik át a lejárt szavatosságú készítményeket (gyógyszertáranként havonta legalább tíz kilónyi gyűl össze), amelyeket a polgármesteri hivatal szállíttat el.

Idén is folytatódik továbbá a klub Elitképzés nevű programja, amelyben a tantárgyversenyeken kimagasló eredményeket elért diákokat és felkészítő tanáraikat támogatják. Lesz idén is cserediákprogram, amelyben a szervezet fogadóként és küldőként egyaránt közreműködik: évente két-három diák érkezik a városba, illetve ugyanennyi helybéli fiatal tölthet egy évet külföldön.

Továbbá a Csibész Alapítvány által pártfogolt gyermekek (117 fiatal) fogászati ellátásának biztosításában is segédkezik a Rotary, de folytatódik a Szép fogak nevű programjuk is, melynek során a város összes kisiskolásának (1627 gyereknek) szerveznek foghigiéniai felkészítőt, fogászati állapotfelmérést, valamint a fogmosáshoz szükséges felszerelést is biztosítják.

2013-ban indult a székelyudvarhelyi Rotary Klub szakmaválasztást segítő programja, amelyben végzős diákoknak biztosítanak rövid távú internshipet, azaz gyakornokoskodási lehetőséget különböző szakmák bemutatásával.