A marosvásárhelyi Városháza épületével ismerkedtek a kisiskolások

Mikor épült a Városháza, miért és kinek építtette Bernády György polgármester a 20. század elején, hogyan bútorozták be, milyen intézmények, hivatalok működtek benne és mi a mai funkciója a város és a megye életében? – többek között ezekre a kérdésekre válaszolt Lukács Katalin, a Maros megyei tanács szóvivője a csütörtökön szervezett Nyitott kapuk rendezvényen. Az is érdekelte a látogatókat, hogy amikor tanácsülés van, hol ül az elnök, ki beszél a mikrofonba, illetve hogyan szavaznak?

Fiatalok és idősebbek járták végig azokat a helyszíneket, amelyek kialakítása, berendezése kiemelkedően szép és jelentős építészeti és művészei szempontból is, illetve ahol a legfontosabb események történnek.

A Maros Megyei Önkormányzat, Nyitott kapuk nevet viselő rendezvényén csütörtökön hét vezetett sétát tartottak, amelyre előzetesen kétszázan jelentkeztek be. Reggel 9-kor román nyelven kezdődött a műemléképületben a túra, 10 órától pedig a magyar nyelvű érdeklődőket fogadta Lukács Katalin.

A történelmi háttér ismertetését követően Lukács Katalin az előcsarnokot, majd a lépcsőházat is bemutatta, illetve azok festett, ólomüveg ablakait, majd a díszterem következett, a leglátványosabb és legszebb terme a Városháza épületének. Felsorolta azokat az intézményeket, amelyek ott működtek és működnek. A hallgatóság megtudhatta, hogy

Bernády eredeti elképzelése szerint városházának, vagyis polgármesteri hivatalnak szánta az épületet.

Egészen 1962-ig az is működött benne, akkor a pártbizottság rendezkedett be oda és használta egészen a rendszerváltásig. Most a Maros megyei tanács és a prefektúra székhelye.