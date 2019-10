A magyar nép bátorságát az egész világ megcsodálta

Ma is folytatódik a magyar, székely nép szabadságharca, ma is meg kell küzdeni a megmaradásért, a szebb jövőért – hangzott el a csíkszeredai Kalász lakótelepi kopjafánál megszervezett ünnepségen, ahol az 1956-os forradalmi események 63. évfordulóján emlékeztek meg a szabadságharcosokról.

„Hatvanhárom évvel ezelőtt hatalmas bátorság és hazaszeretet kellett legyen a fiatalok szívében, hogy Molotov-koktélokkal szembeszálltak az orosz nagyhatalom tankjaival. Reméljük, hogy az elkövetkező generációk, ahogyan most mi is, minden évben ezen a napon itt lesznek, hogy fejet hajtsanak e hősök előtt – fogalmazott.

Kelemen Csongor, az ’56-os Vitézi Rend törzskapitánya a csíkszeredai Kalász lakótelepi kopjafánál tartott szerdai megemlékezésen elmondta, hálás, hogy ma is jelen lehetnek és tiszteleghetnek az 1956-osok emléke előtt.

Füleki Zoltán, Csíkszereda alpolgármestere ünnepi felszólalásában kiemelte, az 1956-os forradalom és szabadságharc idején felmutatott bátorsága a magyar népnek az egész világ csodálatát kivívta. Az eseményekből az erdélyi magyarság is kivette részét a saját lehetőségei szerint, azonban a forradalom leverése után, akárcsak Magyarországon, itt is megtorlás következett, a Securitate többeket börtönbe vettetett. „Csakhogy

a koncepciós perek, nemzetünk ellehetetlenítése azóta is folytatódik, még az 1989-es rendszerváltás után harminc évvel is meghurcolják vezetőinket, elveszik iskoláinkat, megtiltják zászlóink használatát. Szabadságunkért ma is minden nap kell harcoljunk,

azáltal, hogy többet tanulunk, többet dolgozunk, és jobbak, ügyesebbek leszünk mint mások. Dolgozzunk egy szebb magyar, székely jövőért, hogy az 1956-os hősök áldozata ne legyen hiábavaló” – hangsúlyozta Füleki.