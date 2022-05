A Madarasi Hargitán találhat új otthonra a Szejkefürdőn befogott medve

Saját tervezésű csapdájával fogta be Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület azt a fiatal medvét, amelyet többször láttak már kószálni a Szejkefürdőn és nagyjából két hete az ottani Mini Erdély Parkba is bemerészkedett. Az egyedet elaltatták, illetve azonosító chippel és fülszámmal látták el, majd szabadon engedték a Madarasi Hargitán. Ha újra lakott területre merészkedik, akkor kénytelenek lesznek kilőni.

Ekkor döntöttek úgy a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület munkatársai, hogy csapdát helyeznek ki a sok turista által is látogatott helyszínen az egyed befogása érdekében. El szerették volna ugyanis kerülni, hogy emberek sérüljenek meg egy nem várt találkozás miatt.

Nagyjából egy hónapja látták először a fiatal medvét a Székelyföldi legendárium munkatársai Szejkefürdőn, körülbelül két hete pedig a Mini Erdély Parkban kihelyezett kamerák is rögzítették , ahogy a nagyvad a makettek között kószál.

Saját tervezésű csapdájukban csokoládét és almát helyeztek el csaliként, ám először így is egy kutya oldotta ki a zárszerkezetet.

Ekkor állatorvos altatta el a példányt, majd azonosító chipet ültetett be a bőre alá, és fülszámmal is ellátta. Erre azért volt szükség, hogy beazonosítható legyen az egyed, ha újból emberek lakta területre tévedne. Utóbbi esetben ugyanis már jó eséllyel ki kell lőni a medvét – fejtette ki lapunknak Mărmureanu-Bíró Leonárd, a vadászegyesület igazgatója. Mint mondta, most kapott egy utolsó esélyt az életre a nagyvad.