Medve járt a szejkefürdői Mini Erdély Parkban

Sok turista felkeresi a létesítményt, így már csak az emberi szag is el kellene riassza a medvét, amely ennek ellenére is bemerészkedett a parkba, veszélyeztetve a látogatók és az ott dolgozók testi épségét

– vázolta a helyzetet. A hatályos törvények betartásával az a döntés született, hogy egyelőre megpróbálják befogni és a lakott területtől távolabb szállítani a medvét, ennek érdekében már ki is helyezték a speciális medvecsapdájukat a vadászok.

Fazakas Szabolcs, a Mini Erdély Park ötletgazdája lapunknak elmondta, hogy munkatársaival már többször is látták az elmúlt héten a nagyvadat a park környékén – felvételek is készültek róla –, amelyek többségéről a hatóságokat is értesítették. Emiatt korábban is voltak riasztások a helyszínen.