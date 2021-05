A lélek belső erejének fontossága – a történelmi egyházak főpásztorainak pünkösdi üzenetei

• Fotó: Kiss Gábor/reformatus.ro

„Pünkösd a szentlélek ünnepe, fogadjuk be, hogy formálja át a mi életünket” – szól a lelkipásztori biztatás.

„A pünkösd a lélek ünnepe. De mi az a lélek? Akaratlanul is egy láthatatlan belső erőre gondolunk, valami titokzatos felsőbbrendű dologra, amelyből tudás, ösztönzés és hatalom sugárzik. Valami, ami titokban irányítja és kormányozza a világot és minket, embereket. Minden ember hisz egy kicsit a lélekben. A barátság, a szeretet, a kötelességtudat, önmagunk, az öröm, a szépség stb. – mindez lélek. Tagadhatatlanul jelen van, beszél hozzánk, munkálkodik bennünk. Rejtett erők irányítanak és kormányoznak bennünket.

Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspökének pünkösdi üzenete

„Kedves testvéreim! Pünkösd a szentlélek kitöltésének nagy keresztény ünnepe. A szentlélek Istennek ereje és jóravaló segítsége, mely az értelmet világosítja, a szívet tisztítja, az akaratot erősíti” – hívja fel a figyelmet az unitárius egyházfő. „Tanultuk konfirmáláskor:

Istenben bízó minden keresztény ember részesült ebben az isteni adományban, hiszen ez az az isteni szikra, amely bennünk van.

Egyéni vagy közösségi életünk elmúlt évtizedeit vizsgálva azt látjuk és tapasztaljuk, hogy ritkán, nagyon ritkán tudunk mi együtt lenni és együtt gondolkodni. Nemcsak most, a világjárvány okozta nehéz helyzetben, hanem általában abban a széttöredezettségben, ahogy éljük napjaink. Soha nem volt ekkora igénye a keresztény embernek az egységre, mint most, a jelenben. Külső és belső erők egyéni, gazdasági és politikai érdekek, még jobban egymásnak feszülve morzsolnak fel, vernek szét közösséget, családot, nemzetet.

A több mint kétezer éves keresztény történelemben soha nem volt ekkora szükség az egymásra figyelésre, az egységre, mint most.

Itt nálunk Erdélyben is, a keresztény Európában is egyik legégetőbb feladat egységben, egymásra figyelve, egymásról tudni – még így virtuálisan is –, egymás mellett megmaradni és dolgozni, építeni Isten országát, a legfontosabb. Ez a kényszerű helyzet, amelybe sodródtunk a veszélyes járvány miatt, reméljük lehetőség és alkalom, hogy elgondolkozzunk az általunk kialakított erőszakos világ történésein.

A jó Isten jóra vezérlő szentlelke adjon erőt, hogy egymás mellett tudjunk megmaradni, egymásra tudjunk figyelni, Jézus tanítását követve legyen igazi pünkösdi ünnepünk.

Nagy költőnk, Dsida Jenő gondolatával fejezem be üzenetem:

„Sugarat, fényt, színt adj nekünk,

Mert epedünk!

Fényesség nélkül oly sivár az élet!

Nagy Alkotónk, oh, mondd ki szent igédet:

Legyen világosság!”

Áldott pünkösdi ünnepet adjon az Isten mindenkinek! – zárul az unitárius egyházfői üzenet.