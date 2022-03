A lejárati dátum ellenére az elektronikus egészségügyi kártyákat nem kell kicseréltetni

Nem kell aggódjanak a lejárt érvényességű elektronikus egészségügyi kártyák birtokosai, a plasztik kártyát továbbra is használhatják, ha orvoshoz kell menniük, gyógyszert kell kiváltaniuk, vagy más egészségügyi szolgáltatásra van szükségük. Noha a lejárt érvényességű dokumentumokat a vészhelyzet feloldásától számított 90 napon belül ki kell cseréltetni, az elektronikus egészségügyi kártyákra ez nem vonatkozik.

Az elektronikus egészségügyi kártyák érvényességét korábban már két alkalommal is meghosszabbították, így lényegében már nincs olyan plasztik kártya, amely a rajta szereplő dátum szerint érvényes lenne még. Az ezzel kapcsolatos bizonytalanságot fokozta a vészhelyzeti állapot feloldásával érvénybe lépő intézkedés, amely szerint a lejárt érvényességű dokumentumokat 90 napon belül ki kell cseréltetni.

Az egészségügyi kártyákkal kapcsolatos teendőket illetően a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár is több lakossági megkeresést kapott. „Az elmúlt időszakban többen érdeklődtek az egészségbiztosítási pénztárnál személyesen, a zöld vonalon vagy más információs csatornákon, mondván, hogy az egészégügyi kártyájukon azt írja, hogy 2020-ban vagy 2021-ben lejárt, és tudják ugyan, hogy a pandémia alatt meg volt hosszabbítva az érvényességük, de most, hogy lejárt a vészhelyzet, mit kell tenniük” – számolt be az intézményhez beérkező kérdésekről DudaTihamér, a megyei egészségbiztosítási pénztár vezérigazgatója. Elmondta,